Correction officielle : Elis : succès d'un placement obligataire de 350 millions d’euros

(AOF) - Elis a apporté une correction à son dernier communiqué à propos du coupon fixe annuel. Le texte corrigé de notre dépêche suit.

Elis a placé avec succès, dans le cadre de son programme EMTN (Euro Medium Term Notes), un montant en principal de 350 millions d'euros d'obligations seniors non garanties, dont la maturité est de 6 ans et offrant un coupon fixe annuel de 3,375%. Le produit net de cette émission sera essentiellement alloué au refinancement de la souche obligataire d'un montant en principal de 350 millions d'euros dont la maturité est fixée au 15 février 2026. Le groupe de blanchisserie industrielle indique que " cette opération s'inscrit dans la continuité de sa stratégie active de refinancement. "

Points clés

- Prestataire de solutions de location-entretien d’articles textiles et de services dans l’hygiène, le bien-être et l’anti-parasitaire , créé en 1883 ;

- Revenus de 4,6 Mds€ dont 88 % dans l’usage des produits, équilibré entre la santé pour 29 %, l’industrie pour 27 %, l’hôtellerie-restauration pour 26 %, les commerces et services pour 18 % ;

- Présence de plus en plus internationale, la France apportant 28 % des revenus, devant l’Europe centrale (8 %), la Scandinavie & Europe de l’est (14 %), le Royaume-Uni et l’Irlande (12 %), l’Amérique latine (9,5 %) et l’Europe du sud ;

- Modèle d’affaires de : réplication de la stratégie de maillage territorial et de densité du réseau en français dans les autres 29 pays, recherche d’implantation de pays à fort potentiel, conception de produits et services circulaires ;

- Capital éclaté (11,9 % des actions et 21% des droits de vote pour la Caisse de pensions du Canada, 15,1 % et 13,21 %pour le fonds brésilien BWSA et 5,4 % pour BPI France), Thierry Morin présidant le conseil de surveillance de 12 membres et Xavier Martiré le directoire.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- focus sur la rentabilité via l’optimisation de la logistique, l’intégration des process circulaires et la baisse des stocks centraux de linge,

- sécurisation des contrats d’approvisionnement via des prix fixes en gaz et électricité,

- renforcement des structures commerciales et sélectivité accrue en croissance externe,

- déploiement de l’offre aux TPE-PME à l’international,

- innovation axée sur la digitalisation et portée par des chefs de projet dédiés tels les programmes de traçabilité -Elis Connext dans le sanitaire et Pest Control dans la lutte contre les nuisibles ;

- Stratégie environnementale 2030 fondée sur l’éco-conception, la durabilité et la circularité :

- réduction de 47,5%, vs 2019, des émissions de CO2 pour les scopes 1 et 2 et de 28% pour le scope 3 (fournisseurs, déplacements et fin de vie des produits vendus,

- point d’étape 2025 : 80 %, vs 2010, des textiles en fin de vie réutilisés/recyclés, amélioration de 35 % de l’efficacité thermique des usines européennes,

- intégration des objectifs climat dans la facilité de crédit de 900 M€ ;

- Croissance externe agressive (50 à 150M€ disponibles pour 2025) avec 3 acquisitions au 1 er trimestre (l’espagnol Carsan, l’allemand Enst et le suisse Badensee) et volontariste dans les marchés, fragmentés, du linge plat (vêtements professionnels, serviettes) et de lutte contre les nuisibles ;

- Stratégie volontariste de diminution & rationalisation de la dette (échéances intégralement à taux fixe et étalées entre avril 2024 et juin 2032) reconnue par l’obtention du profil « Investment Grade » avec un effet de levier de ramené à 1,85 et autofinancement libre de 346 M€.

Défis

- Hausse des coûts inflationniste compensée par les renégociations tarifaires, l’amélioration de la logistique et la sélectivité des contrats ;

- Suivi des performances en Hôtellerie-restauration, les opérateurs privilégiant les prix élevés sur le taux d’occupation en France et au Royaume-Uni ;

- Après une hausse de 2,5 % des revenus au 1 er trimestre, objectifs 2025 d’une hausse de près de 4 % des revenus, d’une légère croissace du résultat net et de l’autofinancement libre et d’un levier de dette en repli d’un point ;

- Dividende 2024 en hausse 0,45 €, avec programme de rachat d’actions de 150 M€.