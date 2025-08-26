Apple tiendra son événement d'automne le 9 septembre, de nouveaux iPhones sont attendus

Apple AAPL.O a déclaré mardi qu'elle organiserait son événement annuel d'automne le 9 septembre, date à laquelle l'entreprise devrait dévoiler de nouveaux iPhones, montres et autres appareils.

L'événement se tiendra au Steve Jobs Theater dans l'Apple Park et servira de vitrine aux efforts de l'entreprise pour intégrer l'intelligence artificielle dans ses appareils.

Il sera suivi de près par les investisseurs qui craignent que l'entreprise ne cède du terrain à des rivaux plus rapides dans la course au déploiement de la technologie de l'intelligence artificielle.

Cette annonce intervient alors qu'Apple est confrontée à la pression exercée par les droits de douane imposés sur les importations américaines en provenance de pays tels que la Chine et l'Inde, ses centres de production.

Selon les médias, Apple dévoilera également une version plus fine de son dernier iPhone, qui pourrait être baptisée iPhone Air, en écho à ses gammes iPad Air et MacBook Air.

L'entreprise devrait également présenter de nouvelles montres Apple d'entrée de gamme et haut de gamme, des iPad Pros améliorés et une version plus rapide du casque Vision Pro, a rapporté Bloomberg News.