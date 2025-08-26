USA: la confiance des consommateurs recule mais fait mieux qu'attendu en août

La confiance des consommateurs américains a reculé au mois d'août, légèrement moins qu'attendu cependant par les marchés, selon les données publiées mardi par l'association professionnelle Conference Board.

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / SPENCER PLATT )

Sur le mois écoulé, l'indice évaluant cette confiance a reculé de 1,3 point, pour atteindre 97,4 points, contre 98,7 points en juillet, pour lequel les données ont été actualisées.

C'est mieux que ce qu'anticipaient les analystes, qui s'attendaient à voir l'indice descendre à 96,5 points, selon le consensus publié par MarketWatch.

"La confiance a légèrement reculé en août mais reste aux niveaux observés ces trois derniers mois", a déclaré l'économiste de l'association, Stephanie Guichard, citée dans le communiqué.

Dans le détail, "tant la situation présente que les perspectives ont reculé" en août, avec un abaissement particulièrement marqué "de la disponibilité actuelle de l'emploi", en recul pour le huitième mois d'affilée.

Si l'on regarde par classe d'âge, la confiance est en recul principalement pour les moins de 35 ans, alors qu'elle reste stable pour les personnes interrogées entre 35 et 55 ans, et augmenté même pour les plus de 55 ans.

Mais sans surprise, les inquiétudes concernent aussi les prix élevés et l'inflation. Dans le même temps, le nombre de personnes interrogées s'attendant à une récession dans les douze prochains mois est au plus haut depuis avril dernier.