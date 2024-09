Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: peu de changement à la veille de l'emploi information fournie par Cercle Finance • 05/09/2024 à 15:21









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir peu changée jeudi matin, les investisseurs se montrant prudents à la veille de la publication des chiffres mensuels de l'emploi, qui s'annoncent déterminants pour la baisse de taux que décidera la Réserve fédérale dans deux semaines.



Une demi-heure avant l'ouverture, le contrat 'future' sur l'indice Dow Jones grignote pas loin de 0,1%, mais celui sur le Nasdaq 100 recule de 0,3%, annonçant un début de séance dans l'indécision.



Les investisseurs semblent tiraillés par les indicateurs publiés dans la matinée, qui ont apporté des signaux mitigés quant à l'état de santé du marché du travail aux Etats-Unis.



Elément encourageant pour l'emploi, le nombre des inscriptions au chômage est ressorti à 227.000 lors de la semaine du 26 août, un chiffre en baisse de 5000 par rapport à la semaine précédente.



En revanche, l'enquête du cabinet ADP a montré que le secteur privé n'avait embauché que 99.000 personnes au mois d'août, un volume largement inférieur aux anticipations des économistes qui visaient 150.000 créations de postes.



Selon le baromètre FedWatch de CME Group, les traders situent désormais à 55% la probabilité d'une baisse de taux de 25 points de base le 18 septembre, tandis que la probabilité d'un assouplissement de 50 points est estimée à 45%.



Mais les intervenants semblent surtout attendre le rapport officiel sur l'emploi qui sera livré demain par le Département du Travail pour se positionner.



A la différence des derniers mois, lorsque de bons chiffres étaient accueillis défavorablement car ils éloignaient la perspective de baisse de taux, les investisseurs espèrent se rassurer sur la vigueur de l'activité demain avec de bonnes statistiques.



Dans un contexte où le doute commence à s'installer sur l'intensité du ralentissement économique à l'oeuvre et où le scénario d'un atterrissage en douceur est mis à l'épreuve, les intervenants espèrent de bonnes nouvelles, qui permettraient d'écarter la menace d'une prochaine récession.



Sur le marché obligataire, le rendement de l'emprunt américain à 10 ans poursuit son repli en réaction aux statistiques et revient, autour de 3,73%, à des plus bas depuis la fin 2023.





