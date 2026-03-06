Wall Street perd 1 % en raison des turbulences au Moyen-Orient et de la faiblesse du rapport sur l'emploi

* Indices en baisse: Dow 1,85%, S&P 500 1,57%, Nasdaq 1,4%

* Le Dow Jones à son plus bas niveau depuis plus de trois mois, les valeurs financières pesant sur le marché

* Les actions de Marvell Technology bondissent grâce à de solides prévisions pour 2028

* Waller de la Fed: le choc pétrolier actuel n'alimentera pas une inflation persistante

(Mise à jour après l'ouverture des marchés) par Johann M Cherian et Ragini Mathur

Les principaux indices de Wall Street ont chuté vendredi, le Dow Jones, à forte composante financière, atteignant son plus bas niveau depuis plus de trois mois, alors que le conflit qui fait rage au Moyen-Orient menace d'alimenter l'inflation et que des données montrent que l'économie a perdu des emplois de manière inattendue en février.

Les données indiquant un affaiblissement du marché de l'emploi ont été publiées dans le contexte d'une grève des travailleurs du secteur de la santé et d'un hiver rigoureux. Le taux de chômage a augmenté pour atteindre 4,4 %.

À la suite de ces données, les traders ont augmenté les attentes selon lesquelles la Réserve fédérale abaissera les taux d'intérêt de 25 points de base en juin, les probabilités étant désormais à peu près égales, contre environ 35 % plus tôt dans la journée, selon les données compilées par LSEG.

"Les chiffres d'aujourd'hui ont peut-être placé la Fed entre le marteau et l'enclume", a déclaré Ellen Zentner, stratège économique en chef chez Morgan Stanley Wealth Management.

"Un affaiblissement significatif du marché du travail soutiendrait une baisse des taux, mais étant donné le risque que des prix du pétrole plus élevés pour longtemps déclenchent une nouvelle poussée d'inflation, la Fed pourrait se sentir obligée de rester sur la touche."

La campagne aérienne américano-israélienne contre l'Iran est sur le point de durer une semaine sans qu'aucune fin ne soit en vue. Les prix du pétrole ont connu la plus forte hausse de la semaine depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022, alors que la navigation dans le détroit stratégique d'Ormuz s'est arrêtée.

Le ministre de l'énergie du Qatar, producteur de gaz naturel, a déclaré qu'il faudrait "des semaines, voire des mois" pour reprendre les livraisons normales, même en cas de cessez-le-feu immédiat, selon un rapport , ajoutant qu'il s'attend à ce que tous les producteurs d'énergie du Golfe arrêtent leurs exportations dans les semaines à venir, ce qui pourrait faire grimper le prix du pétrole à 150 dollars le baril.

Le prix du Brent a atteint 90 dollars le baril, entraînant les compagnies aériennes American AAL.O et Delta DAL.N dans une baisse d'environ 3 %. Le sous-indice des compagnies aériennes de passagers du S&P 500 .SPLRCALI est sur la voie d'une chute hebdomadaire de près de 13%.

A 09h52 ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 887,53 points, soit 1,85%, à 47 067,21, le S&P 500 .SPX a perdu 106,95 points, soit 1,57%, à 6 723,35 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 316,55 points, soit 1,40%, à 22 431,29.

Tous les grands secteurs du S&P 500 ont évolué dans le rouge, tandis que le sous-indice bancaire .SPXBK a plongé de 3,7% à un plus bas de plus de quatre semaines.

Les actions de Western Alliance WAL.N ont chuté de 12,9% après que la banque ait déclaré qu'elle avait poursuivi Jefferies Financial JEF.N pour ne pas avoir effectué un paiement de 126,4 millions de dollars dû à la banque régionale pour des prêts liés au fournisseur de pièces détachées automobiles en faillite First Brands Group. Les actions de Jefferies ont chuté de 9,6 %.

La jauge de peur de Wall Street, l'indice de volatilité CBOE

.VIX , a atteint son plus haut niveau depuis quatre mois, tandis que les contrats à terme liés à l'indice Russell 2000

.RUT , sensible aux taux d'intérêt, ont chuté de 2,3 %.

Les valeurs liées à l'intelligence artificielle Nvidia

NVDA.O et Advanced Micro Devices AMD.O étaient en baisse d'environ 0,8 % et 1,4 %, respectivement. Les autorités américaines débattent d'un nouveau cadre réglementaire pour l'exportation de puces d'intelligence artificielle, bien que les règles ne soient pas définitives.

Marvell Technology < MRVL.O > a bondi de16,2% après que la société de puces ait prévu des revenus pour l'exercice 2028 supérieurs aux estimations.

Malgré la morosité ambiante, les actions américaines se sont mieux comportées que leurs homologues asiatiques et européennes cette semaine. Les États-Unis sont perçus comme étant mieux protégés contre les chocs énergétiques puisqu'ils sont un exportateur net de pétrole, ce qui soutient également le sentiment.

Le gouverneur de la Réserve fédérale, Christopher Waller, a déclaré sur Bloomberg Television qu'il ne s'attendait pas à ce que la hausse mondiale des prix du pétrole entraîne une inflation persistante ou justifie un changement de la politique monétaire .

Les titres en baisse ont été plus nombreux que les titres en hausse dans une proportion de 7,07 pour 1 sur le NYSE et de 4,04 pour 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 4 nouveaux plus hauts et 3 nouveaux plus bas sur 52 semaines, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 23 nouveaux plus hauts et 89 nouveaux plus bas.