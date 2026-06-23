Wall Street pénalisée par les craintes autour de l'intelligence artificielle

Les principaux indices de Wall Street évoluent dans le rouge, sous l'effet d'un mouvement de vente marqué sur les grandes valeurs technologiques. Le S&P 500 cède 1,15%, tandis que le Dow Jones évolue proche de l'équilibre. Plus exposé aux valeurs de croissance, le Nasdaq 100 chute de 2,88%, pénalisé par le recul des acteurs du secteur des semi-conducteurs.

Les inquiétudes concernant les dépenses massives liées au développement de l'intelligence artificielle continuent de peser sur le sentiment des investisseurs. Après plusieurs années d'investissements soutenus dans les centres de données et les infrastructures de calcul, le marché s'interroge désormais sur la capacité du secteur à générer des rendements à la hauteur des sommes engagées.

Sur le front géopolitique, les négociations entre les Etats-Unis et l'Iran se poursuivent en Suisse. Les deux parties se sont notamment accordées sur la mise en place d'une "ligne de communication" destinée à sécuriser le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz, passage stratégique pour le commerce mondial de l'énergie.

Dans un message publié sur sa plateforme Truth Social, Donald Trump a affirmé que l'Iran avait "pleinement accepté" le retour d'inspecteurs nucléaires internationaux sur son territoire. Une déclaration qui pourrait marquer une avancée importante dans les discussions en cours.

Pour autant, plusieurs divergences demeurent. Le négociateur en chef iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, a indiqué lundi que les conditions de circulation dans le détroit d'Ormuz ne reviendraient pas à celles d'avant-guerre et que cette voie maritime resterait sous administration iranienne, selon des propos rapportés par l'agence Irna.

Parallèlement, le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio entame ce mardi une tournée diplomatique dans plusieurs pays du Golfe, notamment aux Émirats arabes unis, au Koweït et à Bahreïn. Cette visite, qui se poursuivra jusqu'à jeudi, s'inscrit dans les efforts déployés par Washington pour parvenir à un accord définitif mettant un terme au conflit au Moyen-Orient.

Du côté des entreprises, Meta a annoncé une nouvelle version de ses lunettes intelligentes développées en partenariat avec EssilorLuxottica.

Carnival recule d'environ 6% après avoir abaissé ses prévisions d'EBITDA. Cette révision a déçu les investisseurs, malgré une demande toujours soutenue dans le secteur des croisières.

Qualcomm figure également parmi les principales baisses de la séance, avec un recul proche de 10%. Selon Bloomberg, le groupe serait en discussions avancées avec Modular dans le cadre d'une opération valorisant le spécialiste des puces dédiées à l'intelligence artificielle à environ 4 milliards de dollars.