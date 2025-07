Wall Street: pause avant le week-end mais Nasdaq +1,5% hebdo information fournie par Cercle Finance • 18/07/2025 à 22:47









(CercleFinance.com) - Wall Street ne va nulle part ce vendredi, les jeux étaient faits dès jeudi.

Mais les optimistes salueront le nouveau record de clôture du Nasdaq Composite (+0,05% à à 20.895, après un test des 21.000 lors des 1ers échanges) tandis le Nasdaq-100 s'effrite de -0,07% (après un nouveau record à 23.153), dans le sillage d'AMD (-2,15%), ASML (-2,6%), Netflix (-5,1%) et Strategy (Bitcoin) avec -6,2%).



Le S&P500 finit inchangé à 6.297 (nouveau record intraday à 6.315Pts, soit +0,6% hebdo) et le doit à Dell Techno (+6%) et Invesco (+15,3%).

A part le Dow Jones (-0,3%), les principaux indices US affichent une nette progression 'hebdo': le Nasdaq gagne +1,5%, soit un dixième des plus de 15% engrangés depuis le 2 mai dernier.

Hier soir, Netflix a fait état de performances trimestrielles supérieures aux attentes et relevé ses prévisions annuelles, mais ces éléments étaient largement anticipés par les investisseurs qui prenaient leurs bénéfices sur le titre qui perd plus de 5% ce 18 juillet après des gains de quasiment 43% cette année.

L'optimisme ambiant s'est nourri depuis hier de chiffres meilleurs que prévu, notamment les ventes au détail aux Etats-Unis, une bonne nouvelle pour l'économie américaine dont la croissance est essentiellement tirée par la consommation des ménages.



'Les ventes continuent d'augmenter, conformément à la tendance robuste qui avait pu être observée entre 2022 et 2025', soulignent les équipes de Danske Bank. La banque danoise fait notamment que les principales chaînes de grande distribution comme Walmart ou Target semblent même avoir un peu accéléré leur croissance.

Et ce vendredi, autre surprise : le Département du Commerce fait état d'un rebond de 4,6% des mises en chantier de logements aux Etats-Unis en juin 2025 par rapport au mois précédent, pour s'établir à 1.321.000 en rythme annualisé et ajusté de variations saisonnières.



Mais il y a un bémol : les permis de construire de logements américains -censés préfigurer les mises en chantier futures- sont restés quasi stables (+0,2%) le mois dernier, à 1.397.000, et les achèvements de logements ont plongé de 14,7% à 1.314.000.

La version préliminaire de l'indice de confiance de l'Université du Michigan ressort et traduit un sursaut de la confiance du consommateur américain.

L'indice a progressé à 61,8 en première estimation sur le mois en cours, contre 60,7 en juin, alors que économistes l'attendaient en moyenne un chiffre de 61,4.

La composante du jugement des consommateurs sur leur situation actuelle a augmenté à 66,8, contre 64,8 le mois dernier, tandis que celle mesurant leurs perspectives a avancé à 58,6 après 58,1 en juin.

Leurs anticipations d'inflation ont parallèlement reflué, pour s'établir à 4,4% sur l'année à venir contre +5% le mois passé.



Ces bons chiffres viennent s'ajouter à une série de signaux positifs autour de la consommation aux Etats-Unis, entre la statistique meilleure que prévu des ventes de détail publiée hier et les résultats supérieurs aux attentes d'American Express dévoilés aujourd'hui (mais le titre perd -2,4%), qui témoignent de l'appétence à dépenser des détenteurs de cartes de crédit.



Côté marchés de taux, la tendance est soutenue par les déclarations de Christopher Waller, l'un des gouverneurs de la Réserve fédérale américaine , qui a plaidé hier pour une baisse immédiate de 25 points des taux directeurs de la Fed, c'est-à-dire dès le 30 juillet, estimant que le maintien d'une politique trop restrictive faisait courir un risque inutile à l'économie.



Sur le compartiment obligataire, les US T-Bonds à 10 ans connaissent une embellie: le rendement recule de -4,4Pts à 4,42%, le '30 ans' efface 2,2Pts (vers 4,992%).





