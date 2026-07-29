Wall Street passera-t-elle entre les gouttes ?

Où donner de la tête ? Mouvements sur la "tech", suspense autour des annonces de la Fed, pluie de résultats... sans oublier le Moyen-Orient. Dans ce contexte, les indices américains amorcent un mouvement de recul : le Dow Jones s'enfonce de 1,5%, derrière le Nasdaq (-0,95%) et le S&P 500 (-0,72%).

En début de semaine, le vent d'accalmie qui soufflait sur le Moyen-Orient s'était propagé jusqu'aux salles de marché, réinstaurant une certaine confiance à mesure que les prix du pétrole se détendaient. Mais c'était sans compter sur l'inévitable Donald Trump qui a assuré au micro de Fox News que les Etats-Unis s'apprêtaient à frapper l'Iran "fort", en représailles à une attaque visant un centre de commandement et une base de l'armée américaine en Jordanie.

Téhéran a d'ailleurs joué cartes sur tables en revendiquant l'opération et en la présentant comme "une réponse aux actes d'agression de l'armée américaine tueuse d'enfants". L'Iran a ajouté qu'aucun mouvement maritime ne s'effectuerait dans les eaux stratégiques du détroit d'Ormuz sans l'autorisation de ses forces navales.

Ce regain de tension tire inévitablement les cours du pétrole vers le haut : le WTI s'adjuge 3%, à 84,3 USD le baril, tandis que le Brent bondit de 7%, à 89,5 USD.

"Nous estimons que le marché sous-estime encore la persistance de ce conflit. La réduction des stocks stratégiques (SPR) à 307 millions de barils signifie que Washington dispose de moins de "munitions" pour calmer les prix que lors des crises précédentes", rappelait ce matin Frédéric Lorec, analyste pétrole chez AlphaValue.

A 16h30, l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) a d'ailleurs fait part d'une baisse importante des stocks de brut aux Etats-Unis, en repli de 7,2 millions de barils par rapport à la semaine précédente alors que les analystes tablaient sur une contraction plus modérée de l'ordre de 2,5 millions de barils.

Tech et Fed, deux facteurs d'incertitudes

Les marchés doivent aussi composer avec le mouvement de balancier qui agite depuis plusieurs semaines les valeurs des semi-conducteurs, et par extension celles de la tech.

Les mouvements sur le KOSPI illustrent la nervosité des marchés : l'indice sud-coréen a brutalement reculé de près de 9%, déclenchant un mécanisme de suspension des cotations pour la deuxième fois en deux jours, après avoir plongé de 11% hier.

"La réévaluation des valorisations liées à l'IA en Corée a été accentuée par les résultats du géant des semi-conducteurs SK Hynix ; le titre recule de 16,5%, la hausse de 557% de ses bénéfices trimestriels n'ayant pas suffi à satisfaire les attentes élevées du marché", souligne-t-on chez Deutsche Bank.

Dans ce contexte, les publications de Microsoft et Meta, attendues après la clôture de Wall Street, seront scrutées de près... tout comme la Fed qui, à 20h, lèvera le suspense entourant sa politique monétaire. Selon l'outil FedWatch du CME, près de 64% des intervenants anticipent un statu quo sur les taux quand près de 36% tablent sur une hausse d'un quart de point.

L'incertitude qui règne résulte de la nouvelle stratégie de communication voulue par Kevin Warsh, son nouveau président. Celui-ci plaide en effet pour une expression plus sobre afin d'éviter une sur-anticipation des marchés qui émousse, selon lui, l'efficacité de la politique monétaire.

Avalanche de résultats

Les publications continuent d'affluer outre-Atlantique où General Dynamics (stable) a dévoilé un bénéfice net de 1 160 MUSD au titre du 2e trimestre de son exercice, un chiffre en hausse de 14,4% sur un an et légèrement supérieur au consensus S&P qui visait 1 089 MUSD.

De son côté, GE HealthCare Technologies a fait état mercredi de résultats de 2e trimestre meilleurs que prévu, une publication qui s'est assortie de solides prises de commandes sur la période, ce qui permet au titre de s'adjuger près de 12% à Wall Street.

Par ailleurs, le géant des produits de consommation courante Procter & Gamble recule de 2,8% après avoir dévoilé un BPA ajusté en repli de 3% à 1,43 USD au titre du 4e trimestre de son exercice 2025-2026, un niveau pourtant supérieur de 1% à l'estimation moyenne des analystes.

Enfin, Biogen ( 4,6%) a publié des résultats trimestriels surpassant les prévisions du consensus. Le groupe a d'ailleurs relevé sa guidance de BPA ajusté pour 2026 tout en ajustant ses objectifs de BPA en publiés afin de tenir compte de l'impact de la récente acquisition d'Apellis et des paiements d'étapes.