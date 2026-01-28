Wall Street pas surprise par la Fed, en attendant les résultats des géants de la tech

Un opérateur à la Bourse de New York le 23 janvier 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York a terminé sans élan mercredi, pas perturbée par la décision de la Réserve fédérale (Fed) de maintenir ses taux inchangés, les investisseurs attendant avec impatience les résultats trimestriels des poids lourds technologiques

Le Dow Jones a grappillé 0,02% et l'indice Nasdaq a pris 0,17%. Après avoir franchi le seuil symbolique des 7.000 points pour la première fois de son histoire en début de séance, l'indice élargi S&P 500 a finalement lâché 0,01%.

"Le marché n'a pas vraiment réagi à la décision de la Fed", a commenté auprès de l'AFP Adam Sarhan, analyste de 50 Park Investments.

Les investisseurs s'attendaient massivement à ce que les taux directeurs restent dans une fourchette comprise entre 3,50% et 3,75%, après trois baisses successives en autant de réunions, fin 2025.

Avec cette décision, "la Fed affiche sa confiance, et non son hésitation", a jugé Gina Bolvin, analyste de Bolvin Wealth Management.

La Fed a expliqué dans un communiqué que la croissance était "robuste" aux Etats-Unis, suggérant par là que l'économie n'avait pas besoin de soutien supplémentaire.

Selon Mme Bolvin, "les marchés interprètent cela comme une pause stratégique, et non comme un changement de politique".

Deux des douze responsables de la banque centrale ont d'ailleurs voté pour une nouvelle baisse de taux.

Sur le marché obligataire, le rendement à échéance dix ans des emprunts de l'Etat américain se tendait légèrement par rapport à la veille, évoluant à 4,25% vers 21H10 GMT, contre 4,24% à la clôture mardi.

L'échéance à deux ans, plus sensible aux évolutions de politique monétaire, était à 3,58% contre 3,57% la veille.

Pour Adam Sarhan, le regard des acteurs du marché reste rivé sur la saison des résultats.

"Après la clôture aujourd'hui et demain, de nombreuses grandes entreprises technologiques publieront leurs résultats, ce qui pourrait avoir un impact beaucoup plus fort sur le marché que l'inaction de la Fed", a anticipé l'analyste.

Les performances financières de Meta, Microsoft et Tesla sont attendues mercredi, celles d' Apple jeudi.

Ces publications "seront dominées par l'intelligence artificielle et la manière dont cette technologie moderne influence les plans de dépenses et stimule la croissance des revenus et des bénéfices", selon Jose Torres, analyste d'Interactive Brokers.

Côté entreprises, la société de matériel informatique Seagate (+19,14% à 442,93 dollars) s'est envolée, portée par des performances financières largement au-dessus des attentes lors du dernier trimestre. Le bénéfice net par action sur la période a été de 3,11 dollars. Les analystes tablaient sur 2,81 dollars.

Le géant des puces électroniques Intel (+11,04% à 78,78 dollars) a bondi après un article du média DigiTimes assurant que Nvidia (+1,59%) aurait choisi Intel pour fabriquer ses semi-conducteurs à partir de 2028, au lieu de TSMC (+1,14%) actuellement.

Le groupe américain de télécoms AT&T (+4,70% à 24,08 dollars) a été recherché, porté par des résultats trimestriels et des prévisions annuelles supérieurs aux attentes. La société a notamment réalisé un chiffre d'affaires de 33,47 milliards de dollars sur les trois derniers mois de 2025, contre 32,87 milliards escomptés.

