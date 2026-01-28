Mouvements à la marge à Wall Street après la réunion de la Fed

par Sinéad Carew et Caroline Valetkevitch

La Bourse de New York a fini en ordre dispersé mercredi, le Nasdaq et le Dow Jones enregistrant des gains modestes, après que la Réserve fédérale ‍américaine (Fed) a maintenu ses taux d'intérêt inchangés, comme attendu, sans signaler toutefois quand un assouplissement monétaire pourrait intervenir.

L'indice Dow Jones a gagné 0,02%, ou 12,19 points, à 49.015,60 points.

Le S&P-500, plus large, a perdu 0,57 point, soit 0,01%, à 6.978,03 points.

Le Nasdaq Composite a avancé ‌de son côté de 40,35 points (0,17%) à 23.857,45 points.

Le S&P-500 a franchi brièvement en séance le seuil des 7.000 points, avant de marquer des mouvements en dents de scie puis de finir en léger repli.

A l'issue de sa réunion de ​deux jours de politique monétaire, la Fed a déclaré dans son communiqué publié dans l'après-midi que l'inflation toujours élevée ⁠et la solidité de la croissance économique justifiaient sa décision, qui n'a pas été prise à l'unanimité - deux responsables ont appelé à une baisse des taux d'un quart de point de pourcentage.

La banque centrale américaine a ⁠également noté que le marché du travail a "montré ‍quelques signes de stabilisation", retirant l'avertissement formulé après sa précédente réunion selon lequel les risques ⁠de ralentissement de l'emploi étaient accrus.

Dans la foulée du communiqué de la Fed, les traders ont revu à la hausse la probabilité d'un assouplissement monétaire en juin, mais pas avant.

S'exprimant lors de sa traditionnelle conférence de presse post-réunion, le patron de la Fed, Jerome ​Powell, est resté prudent à l'égard des futures décisions de l'institution, n'évoquant aucun calendrier potentiel de baisse des taux et rappelant que toute mesure dépendait des données.

"Que vous ayez été conservateur ou le contraire avant le début de la conférence de presse, vous en ⁠êtes ressorti à peu près avec le même sentiment", a commenté Michael James, trader chez Rosenblatt Securities.

"Les risques pour ​l'emploi et l'inflation ont reculé, mais l'inflation demeure tenace", a-t-il ajouté, notant qu'aucun des éléments ​scrutés de près par la Fed ​n'avait bougé suffisamment pour inciter la banque centrale à agir.

Tim Ghriskey, stratégiste chez Ingalls & Snyder à New York, a déclaré que la ​décision de la Fed montrait que celle-ci est "davantage confortable" à l'égard ⁠de l'économie. "Cela ne va probablement pas satisfaire la Maison blanche, mais la Maison blanche n'est jamais satisfaite".

En plus de la réunion de la Fed, les investisseurs attendaient la publication, après la clôture, de trois des "Sept Magnifiques" de Wall Street - Meta, Microsoft et Tesla -, en quête d'indications sur l'engouement et les bénéfices générés par l'intelligence artificielle (IA).

A noter également, côté valeurs, Texas Instruments a pris 9,9% après avoir communiqué des prévisions ‌supérieures aux attentes pour le trimestre en cours. AT&T a également progressé à la suite de prévisions annuelles meilleures que prévu.

Parmi les secteurs majeurs du S&P-500, l'énergie et les technologies ont été les plus performants, en hausse respectivement de 0,7% et 0,6%.

