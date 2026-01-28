 Aller au contenu principal
USA-La Fed laisse ses taux directeurs inchangés
information fournie par Reuters 28/01/2026 à 23:48

La Réserve fédérale américaine (Fed) a, comme prévu, laissé mercredi inchangé l'objectif de taux des "fed funds" dans une fourchette de 3,50% à 3,75%, citant une inflation toujours ‍élevée et une croissance économique solide.

"L'activité économique a connu une expansion soutenue", déclarent les responsables de la banque centrale dans leur communiqué, ajoutant que l'inflation "reste quelque peu élevée", et que le marché de l'emploi "a montré certains ‌signes de stabilisation".

Cette décision intervient après trois baisses consécutives des coûts d'emprunt depuis la reprise du cycle d'assouplissement monétaire en septembre.

La décision sur les taux n'a pas été prise à l'unanimité, 2 ​membres du FOMC, le comité de politique monétaire, s'étant prononcés contre, montre le communiqué de la ⁠banque centrale américaine publié à l'issue d'une réunion de deux jours.

Les gouverneurs Christopher Waller, candidat à la succession de l'actuel président de la Fed, Jerome Powell, lorsque son ⁠mandat à la tête de la banque ‍centrale prendra fin en mai prochain, et Stephen Miran, se sont opposés ⁠à cette décision et se sont prononcés en faveur d'une baisse des taux d'intérêt d'un quart de point de pourcentage.

La Fed n'a donné aucune indication sur la date à laquelle une nouvelle réduction des coûts d'emprunt ​pourrait intervenir, précisant que "l'ampleur et le calendrier des ajustements supplémentaires" dépendraient des données à venir et des perspectives économiques.

La banque centrale, qui souligne que la création d'emplois reste faible, a supprimé de son communiqué la ⁠référence à l'augmentation des risques de ralentissement de l'emploi, ce qui indique que les responsables ​de l'institution sont moins préoccupés par un éventuel refroidissement rapide du marché du ​travail.

Les contrats à terme ​sur taux d'intérêt tablent désormais sur une probabilité de 28% d'une baisse des taux d'ici avril, soit légèrement ​moins qu'avant l'annonce de la Fed et sur une ⁠probabilité de 64% d'ici juin, soit légèrement plus qu'auparavant, avec une deuxième baisse des taux probable avant la fin de l'année.

Les rendements des bons du Trésor américain amplifient légèrement leur progression, avec celui des Treasuries à dix ans gagnant 4 points de base à 4,2631% et celui de l'obligation à deux ans 2 points de ‌base à 3,5895%.

Le patron de Fed doit commenter cette décision au cours d'une conférence de presse prévue à 19h30 GMT.

Cette première réunion de la banque centrale américaine en 2026 a été assombrie par les risques pesant sur l'indépendance de l'institution. Jerome Powell, dont le mandat prendra fin en mai, est menacé d'une enquête pénale par l'administration Trump, qui tente également de limoger la gouverneure Lisa Cook.

(Reportage Howard Schneider, version française ‌Diana Mandiá, édité par Zhifan Liu)

Banques centrales
1 commentaire

  • 00:53

    Cette décision est peut être liée au doute de la véracité des chiffres économiques publié par les administrations sous influence Trump...

