Microsoft signale des dépenses d'investissement record au T4

Microsoft a fait état mercredi de dépenses en capital à un niveau record au quatrième trimestre et de ‍ventes légèrement supérieures aux attentes de Wall Street sur la période, ce qui a alimenté la préoccupation des investisseurs, désireux de récolter les bénéfices ‌des investissements massifs déployés par le géant technologique dans l'intelligence artificielle (IA).

Le titre de l'entreprise basée à Richmond dans l'Etat de Washington plongeait ​de plus de 7% dans les échanges boursiers d'après-clôture.

Sur la période ⁠octobre-décembre, le chiffre d'affaires de la plateforme d'informatique dématérialisée ("cloud") Azure a progressé de 39%, a déclaré le groupe. Le ⁠consensus ressortait à 38,8%, ‍d'après des données Visible Alpha.

Alors que Microsoft a longtemps ⁠disposé d'une longueur d'avance dans la course à l'IA, pour avoir misé très tôt sur OpenAI - éditeur de ChatGPT -, le succès de la dernière ​version de Gemini de Google et la mise sur le marché d'assistants autonomes rivaux font planer des risques sur des divisions clé du groupe.

Le ⁠repli du titre Microsoft est "grandement" lié aux performances d'OpenAI et ​à la concurrence entre ChatGPT et Gemini, a commenté ​Ryuta Makino, analyste ​chez Gabelli Funds, ajoutant qu'il s'agissait de quelque chose d'"incontrôlable" du point ​de vue de Microsoft.

Au quatrième trimestre, ⁠les dépenses en capital de Microsoft ont atteint 37,5 milliards de dollars, soit une hausse de près de 66% sur un an. Environ deux tiers de ces dépenses ont financé les activités de semiconducteurs. Le consensus ressortait ‌à 34,31 milliards de dollars, selon des données Visible Alpha.

Le chiffre d'affaires du groupe sur la période octobre-décembre a progressé de 17% à 81,3 milliards de dollars, contre un montant moyen de 80,27 milliards anticipé par les analystes d'après des données LSEG.

(Deborah Sophia et Aditya Soni à Bangalore; ‌version française Jean Terzian)