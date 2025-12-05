Wall Street: pas de positions tranchées en attendant le PCE, malgré les M&A
information fournie par Zonebourse 05/12/2025 à 15:18
Environ 30 minutes avant le coup d'envoi des échanges, les "futures" sur indices new-yorkais signalent une ouverture en léger repli, sur des reculs allant de 0,1% pour le S&P 500 et le Nasdaq 100 à 0,2% pour le Nasdaq.
Une certaine prudence règne en attendant la publication, prévue une demi-heure après l'ouverture, des chiffres mensuels des dépenses et des revenus des ménages américains, qui incluront l'indice d'inflation PCE de base, le plus surveillé par la Fed.
Les analystes attendent une hausse de 2,9% de l'indice PCE "core" sur un an en septembre, exactement comme au mois d'août.
Petit soutien aux actions, l'actualité s'avère particulièrement nourrie sur le front des fusions-acquisitions (M&A) avec l'officialisation du rachat par Netflix de Warner Bros., le propriétaire de la franchise Harry Potter et du service de streaming HBO Max, qui diffuse notamment "Game of Thrones" et "Les Sopranos", pour un montant de 72 milliards de dollars en numéraire et en titres.
Sur le marché de l'obligataire, les rendements américains se tendent avant les chiffres de l'inflation PCE, le taux des Treasuries à dix ans repassant au-dessus de 4,11%, tandis que le dollar s'affaiblit. Le billet vert perd 0,1% face à l'euro, qui en profite pour repasser au-delà de la barre de 1,1650.
Les cours du pétrole se tassent eux aussi, mais sont en passe de signer une hausse hebdomadaire pour la deuxième semaine consécutive alors que les perspectives de baisses de taux de la Fed pèsent sur le dollar, rendant l'or noir plus accessible.
Le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cède ainsi 0,2% à 59,5 dollars.
L'or poursuit quant à lui son redressement, l'incertitude sur l'économie et les inquiétudes géopolitiques poussant toujours les investisseurs à se réfugier vers le métal jaune, ce qui porte le contrat échéance février à 4 266,3 dollars l'once.
A lire aussi
-
L'administration Trump a publié vendredi un document présentant une "Stratégie de sécurité nationale" résolument nationaliste, anticipant l'"effacement civilisationnel" de l'Europe et prônant la lutte contre les "migrations de masse" et la "suprématie américaine" ... Lire la suite
-
Quand Stranger Things rencontre Harry Potter: Netflix , le géant de la vidéo à la demande par abonnement, est en passe de racheter le studio de cinéma et de télévision Warner Bros Discovery pour près de 83 milliards de dollars, mettant la main sur un immense catalogue ... Lire la suite
-
L'assistant d'intelligence artificielle (IA) de Meta, Meta AI, va intégrer, en temps réel, des contenus publiés par plusieurs médias d'information, notamment CNN, Fox News et Le Monde, en vertu d'un accord annoncé vendredi. Ce dernier, qui intervient sur fond d'inquiétudes ... Lire la suite
-
La Bourse de New York a accentué sa hausse vendredi, après la publication décalée d'un indicateur d'inflation américaine pour le mois de septembre qui renforce les espoirs de baisse des taux de la Réserve fédérale (Fed) la semaine prochaine. Vers 15H30 GMT, une ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer