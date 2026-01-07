 Aller au contenu principal
Wall Street pas convaincue par une nouvelle salve de données économiques
information fournie par AFP 07/01/2026 à 22:11

Un écran à la Bourse de New York, le 2 janvier 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York a terminé globalement en baisse mercredi, la publication d'indicateurs sur l'emploi aux Etats-Unis ayant mis un terme à la série de records des indices américains.

Après avoir clôturé la veille à des sommets, le Dow Jones et l'indice élargi S&P 500 ont cédé respectivement 0,94% et 0,34%. Seul l'indice Nasdaq, à forte coloration technologique, est parvenu à grappiller 0,16%.

