Wall Street partagée entre les résultats des banques et l'attente de l'inflation

Les places new-yorkaises devraient ouvrir en ordre dispersé mardi, alors que les investisseurs digèrent les premières publications trimestrielles des grandes banques américaines et se préparent à la publication, mercredi, des chiffres de l'inflation aux Etats-Unis. A quelques minutes des premiers échanges, les contrats à terme sur le Dow Jones progressent de 0,84%, tandis que ceux sur le Nasdaq reculent de 0,70%.

La saison des résultats trimestriels démarre sur une note globalement positive pour les grandes banques américaines, dont les bénéfices progressent malgré un environnement économique encore marqué par des incertitudes sur l'évolution des taux d'intérêt et le ralentissement récent des opérations de fusions-acquisitions.

JPMorgan Chase a annoncé un bénéfice net de 15,3 milliards de dollars au troisième trimestre, contre 14,4 milliards un an plus tôt, soit une hausse de 6,3%. Le bénéfice par action ressort à 5,57 dollars, contre 5,07 dollars sur la même période de l'année précédente.

Goldman Sachs s'est particulièrement distinguée en réalisant le deuxième meilleur trimestre de son histoire en matière de chiffre d'affaires, grâce à la forte activité de ses métiers de marché, notamment sur les actions, et à la progression des commissions de banque d'investissement. Son bénéfice net a bondi de 29% sur un an, à 5,29 milliards de dollars, soit 17,01 dollars par action. Les revenus ont progressé de 23%, à 18,68 milliards de dollars, dépassant nettement les attentes des analystes interrogés par FactSet, qui tablaient sur un bénéfice de 12,86 dollars par action et un chiffre d'affaires de 16,83 milliards de dollars.

Wells Fargo a également publié des résultats en progression, soutenus par la croissance de son portefeuille de prêts et l'augmentation de ses revenus d'intérêts. La banque a dégagé un bénéfice net de 5,95 milliards de dollars, contre 5,59 milliards un an auparavant, tandis que son bénéfice par action est passé de 1,66 à 1,87 dollar.

Citigroup a enregistré une progression de 40% de son bénéfice net au troisième trimestre 2026, grâce à la banque d'investissement, aux services aux entreprises et à la gestion de fortune. Malgré cette croissance annuelle, plusieurs activités ont ralenti par rapport au trimestre précédent, dans un contexte de volatilité des marchés et de remontée des taux d'intérêt.

En dehors du secteur financier, UnitedHealth Group retient l'attention après avoir révisé ses perspectives pour l'exercice 2026. Le groupe d'assurance santé prévoit désormais un bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires supérieur à 17,65 milliards de dollars, ainsi qu'un bénéfice dilué par action d'au moins 19,50 dollars.

Johnson & Johnson a pour sa part annoncé le versement d'un dividende trimestriel de 1,34 dollar par action, payable le 8 décembre prochain aux actionnaires inscrits au registre le 24 novembre, date également retenue pour le détachement du dividende.

Sur le front macroéconomique, les investisseurs attendent surtout la publication mercredi des chiffres de l'inflation américaine pour le mois de septembre. Cet indicateur sera déterminant pour apprécier la persistance des pressions inflationnistes et affiner les anticipations concernant les prochaines décisions de politique monétaire de la Fed.