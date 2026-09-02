Wall Street ouvre sur une note indécise, l'IA en soutien

La Bourse de New York a ouvert sur une note indécise mercredi dans une séance une nouvelle fois dominé par les tensions géopolitiques, la hausse des rendements obligataires et des interrogations sur l'évolution des taux directeurs.

L'optimisme autour de l'intelligence artificielle et les résultats de sociétés soutiennent cependant une tendance légèrement positive.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI gagne 182,61 points, soit 0,35%, à 52.949,49 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, progresse de 3,65 points, soit 0,05 à 7.635,12 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC , en revanche, cède 19,73 points, soit 0,08%, à 26.080.04 points.

En attendant la publication vendredi du rapport mensuel officiel sur l'emploi américain, l'enquête ADP a montré un peu plus d'une heure avant l'ouverture de Wall Street, que le secteur privé aux Etats-Unis avait créé moins d'emplois que prévu en août. L'enquête a recensé 38.000 créations de postes le mois dernier, après 46.000 en juillet.

Ce ralentissement pourrait constituer un casse-tête pour la Réserve fédérale américaine (Fed) qui se réunit les 15 et 16 septembre alors que le marché table sur un relèvement de ses taux.

Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor à dix ans US10YT=RR recule légèrement, à 4,7901%, après avoir grimpé en matinée, signe d'une certaine hésitation. Les taux souverains américains restent cependant proches de leur sommets de janvier 2025.

"Les investisseurs sont très préoccupés par la tendance à la hausse des rendements obligataires mondiaux et, par conséquent, réduisent leur exposition aux actions, sur lesquelles ils ont réalisé des bénéfices substantiels", explique Sam Stovall, chef stratège en investissements chez CFRA Research.

La poursuite des hostilités entre Washington et Téhéran pourrait également compliquer davantage les perspectives en matière de taux directeurs.

Les Etats-Unis et l'Iran ont poursuivi mardi soir leurs échanges de tirs après une accalmie de plusieurs semaines. Mais à l'approche des élections de mi-mandat aux Etats-Unis, prévus en novembre, les proches du président américain Donald Trump préconisent une guerre "discrète" contre l'Iran.

Par ailleurs, les investisseurs évaluent le risque de perturbations de l'approvisionnement face aux signes montrant que les flux de pétrole brut continuent d'arriver sur le marché, ce qui permet mercredi aux cours énergétiques de se stabiliser. Le baril de Brent est cependant toujours au-dessus des 90 dollars, un niveau élevé.

Dans l'actualité des entreprises, Dell Technologies DELL.N grimpe de 11,62%, le constructeur informatique ayant relevé sa prévision annuelle de chiffre d'affaires et de bénéfice, misant sur une forte demande de serveurs dédiés à l'IA. Dans son sillage Hewlett Packard Enterprise HPE.N prend 2,04%.

Les mégacapitalisations comme Nvidia NVDA.O (+1,01%), Apple AAPL.O (+0,40%) sont légèrement dans le vert.

Côté baisse, Palo Alto Networks PANW.O chute de 6,06% après l'annonce de l'acquisition de Console, une plateforme d'intelligence artificielle.

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(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Benoit Van Overstraeten)