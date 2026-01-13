 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Wall Street ouvre stable après l'inflation US, le Dow Jones proche d'un record
information fournie par Reuters 13/01/2026 à 15:50

La Bourse de New York a ouvert mardi quasi stable, en dehors du Dow Jones, après la publication d'une inflation américaine conforme aux attentes en décembre tandis que les investisseurs évaluent les résultats trimestriels mitigés de JPMorgan et Delta Air Lines.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI avance de 26,8 points, soit +0,05%, à 49.616,95 et s'approche d'un record. En revanche, le S&P 500 .SPX est quasi stable (-0,1%) à 6.977,41, tout comme le Nasdaq Composite .IXIC qui progresse de 1,2 point, soit +0,01%, à 23.735,122.

Les distorsions liées à la paralysie du gouvernement américain qui avaient artificiellement montré un ralentissement de l'inflation en novembre se sont résorbées, renforçant les anticipations selon lesquelles la Réserve fédérale (Fed) maintiendra ses taux d'intérêt inchangés ce mois-ci.

Selon les données du département du Travail, l'indice des prix à la consommation a augmenté de 0,3% en décembre sur un mois, conformément aux attentes des économistes interrogés par Reuters. Il s'est établi à 2,7% en glissement annuel, là aussi comme attendu.

La publication de ces données a fait réagir les marchés, les futures sur indices new-yorkais se retournant à la hausse et les rendements des bons du Trésor passant dans le rouge.

Elles renforcent les attentes d'au moins deux réductions supplémentaires de 25 points de base des taux d'intérêt de la Fed entre juin et décembre, selon les données de LSEG.

"La Fed devrait prendre son temps et analyser davantage de données, surtout compte tenu du bruit observé dans les données récentes en raison de la fermeture des services publics", a déclaré Skyler Weinand, directeur des investissements chez Regan Capital.

Les résultats annuels de plusieurs entreprises animent également la séance.

JPMorgan Chase JPM.N (-1,12%) a ouvert le bal des publications des grandes banques américaines affichant un bénéfice supérieur aux attentes au quatrième trimestre bien que plombé par une provision de 2,2 milliards de dollars pour pertes sur créances liée à l'accord conclu avec Goldman Sachs GS.N pour la reprise d'un partenariat avec Apple dans le domaine des cartes de crédit.

Delta Air Lines DAL.N a annoncé prévoir une hausse d’environ 20% de son bénéfice en 2026 avec la demande de services "premium", mais cette annonce a déçu les investisseurs et le titre cédait 2,46% dans les premiers échanges.

Par ailleurs, les marchés surveillent le bras de fer entre le président de la Réserve fédérale (Fed) Jerome Powell et le président Donald Trump.

Dimanche, Jerome Powell a déclaré qu'il était menacé de poursuites pénales par l'administration du président américain en lien avec l'une des auditions qu'il a effectuées l'été dernier devant le Congrès à propos des rénovations du siège de la banque centrale.

Les responsables des principales banques centrales mondiales ont exprimé dans un communiqué leur pleine solidarité avec Jerome Powell.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur nL8N3YE0O7 ========================================================

NYSE Nasdaq

Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O

25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O

Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O

Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O

Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1

Statistiques du marché...................... US/STATS1

Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR

Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1

Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY

Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX

Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR

Valeurs ex-dividende........................... XDIV

Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS

(Rédigé par Medha Singh et Pranav Kashyap à Bangalore, version française Kate Entringer)

Valeurs associées

DELTA AIR LINES
70,595 USD NYSE -0,58%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
49 318,24 Pts Index Ex -0,55%
GOLDMAN SACHS GR
944,760 USD NYSE -0,47%
JPMORGAN CHASE
316,650 USD NYSE -2,44%
NASDAQ Composite
23 649,10 Pts Index Ex -0,36%
S&P 500 INDEX
6 957,71 Pts CBOE -0,28%
USA BENCHMARK 10A
4,208 Rates +0,12%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le président américain Donald Trump, lors de sa dernière visite en personne au Forum économique mondial à Davos (Suisse), le 22 janvier 2020 ( AFP / JIM WATSON )
    Trump attendu en vedette la semaine prochaine à Davos
    information fournie par AFP 13.01.2026 17:06 

    Donald Trump tiendra la vedette la semaine prochaine du Forum économique mondial à Davos (Suisse), grand-messe du multilatéralisme et du libre-échange que le président américain malmène depuis son retour au pouvoir, ravivant les tensions commerciales et géopolitiques. ... Lire la suite

  • L'investisseur activiste David Webb à Hong Kong le 12 mai 2025 ( AFP / Peter PARKS )
    Décès à 60 ans de l’investisseur militant hongkongais David Webb
    information fournie par AFP 13.01.2026 16:47 

    David Webb, investisseur militant hongkongais connu pour son combat pour la transparence des marchés financiers et la responsabilité démocratique, est mort mardi à l’âge de 60 ans, selon un communiqué publié sur ses réseaux sociaux. "C’est avec une grande tristesse ... Lire la suite

  • A Hawaï, les spectaculaires jets de lave du volcan Kilauea
    A Hawaï, les spectaculaires jets de lave du volcan Kilauea
    information fournie par AFP Video 13.01.2026 16:46 

    Sa lave est projetée à plus de 400 mètres de haut: des images spectaculaires du volcan Kilauea, un des plus actifs du monde, ont été diffusées lundi par l'Institut américain de géophysique (USGS).

  • Le président américain Donald Trump, le 13 janvier 2026, à la base aérienne Andrews Air Force Base, dans le Maryland aux Etats-Unis ( AFP / Mandel NGAN )
    Aux Etats-Unis, une inflation qui cesse d'accélérer mais reste élevée
    information fournie par AFP 13.01.2026 16:46 

    Le rythme de l'inflation s'est calmé en fin d'année 2025 aux Etats-Unis mais les Américains digèrent mal l'augmentation continue des prix de l'alimentation et de l'électricité. Selon les données officielles publiées mardi, l'indice des prix à la consommation (CPI) ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank