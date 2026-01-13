 Aller au contenu principal
La valeur du jour à Wall Street - JPMorgan : la sanction boursière vient gâcher les chiffres record au quatrième trimestre
information fournie par AOF 13/01/2026 à 17:30

(AOF) - JP Morgan (-2,68% à 315,80 dollars) affiche une des plus fortes baisses du S&P 500 après avoir publié des résultats inférieurs aux attentes au quatrième trimestre 2025. Sur cette période, les revenus de la banque new-yorkaise ont augmenté de 7% en publié à 45,79 MdsUSD contre 46,17 MdsUSD attendus. Ses dépenses hors intérêt se sont accrues de 5% à 24 MdsUSD. Ses provisions pour pertes sur crédit ont bondi de 77% à 4,65 MdsUSD. En revanche, le bénéfice net a reculé de 7% à 13,02 MdsUSD. Par action, il se replie de 4% à 4,63 USD contre 4,85 USD anticipé.

"Un quatrième trimestre solide et de bonnes performances"

Pour le PDG Jamie Dimon, "la firme a clôturé l'année 2025 sur un quatrième trimestre solide, générant un bénéfice net de 14,7 milliards de dollars, hors élément exceptionnel, soulignant que chaque secteur d'activité a réalisé de bonnes performances".

Dans le détail, au sein du segment "banque de financement et d'investissement (CIB)", les revenus ont progressé de 10% sur un an à 19,37 milliards de dollars grâce à l'augmentation de 17% des revenus de l'activité "marchés & services de titres" sur un an à 9,72 MdsUSD. En outre, à l'intérieur de cette division, les revenus des services de paiement ont atteint le record de 5,1 MdsUSD, portés par la croissance continue des dépôts et des commissions. Le bénéfice net de ce segment a progressé de 10% en glissement annuel à 7,26 MdsUSD.

Dans la division "Asset & Wealth Management" (gestion d'actifs et de fortune), les revenus ont augmenté de 13% à 6,51MdsUSD, soit un record atteint selon Jamie Dimon qui précise que les entrées nettes d'actifs clients ont totalisé 553 MdsUSD sur l'année 2025, contribuant à porter l'encours des actifs clients à plus de 7 000 MdsUSD." En outre, ce segment affiche une progression de 19% de son bénéfice net à 1,8MdUSD.

Dans le segment banque de détail, les revenus sont en hausse de 6% à 19,39 MdsUSD alors que le bénéfice net a reculé de 19% à 3,6 MdsUSD.

Dans le segment Consumer & Community Banking (CCB :banque de détail et banque de proximité), les revenus ont augmenté de 6% en rythme annuel à 19,39 MdsUSD tandis que les bénéfices ont diminué de 19% à 3,64MdsUSD.

Jamie Dimon souligne que ses résultats records découlent d'une gestion efficace et d'investissements passés qui portent aujourd'hui leurs fruits, aidés par un marché favorable. La banque réinvestit ses surplus de capital pour assurer son avenir : l'acquisition de l'Apple Card en est la preuve et représente une opportunité de croissance patiemment saisie".

Précisément, la carte de crédit du fabricant de l'iPhone, lancée en 2019, sera désormais émise par JPMorgan en lieu et place de Goldman Sachs. Le leader du secteur bancaire aux États-Unis l'avait d'ailleurs annoncé le 7 janvier dernier dans un communiqué.

Le CEO signale aussi que cette performance trimestrielle s'est produit au moment où l'économie des États-Unis a fait preuve de résistance. Pour cet homme d'affaires, "bien que le marché du travail soit moins tendu, il n'y a pas d'inquiétude immédiate car les gens consomment toujours. Cette situation pourrait durer grâce aux coups de pouce du gouvernement et aux décisions de la banque centrale".

Toutefois, Jamie Dimon ne baisse pas la garde : il craint que les marchés soient trop optimistes face aux tensions géopolitiques dans le monde et au risque de voir les prix continuer de grimper.

