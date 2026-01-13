 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Microsoft lance une initiative visant à limiter les coûts d'électricité et l'impact de la consommation d'eau dans les centres de données
information fournie par Reuters 13/01/2026 à 17:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un contexte et d'un commentaire exécutif)

Microsoft MSFT.O a dévoilé mardi une initiative visant à réduire l'utilisation de l'eau dans ses centres de données américains et à limiter l'impact sur la population générale d'une éventuelle hausse des prix de l'électricité.

Les dirigeants politiques américains préconisent une expansion rapide de la capacité des centres de données et de la production d'électricité afin de maintenir la compétitivité du pays dans le domaine de l'intelligence artificielle. Cependant, les communautés locales expriment leurs inquiétudes quant à l'impact de ces installations gourmandes en énergie sur leurs factures d'électricité et sur l'utilisation des terres, de l'eau et d'autres ressources naturelles de la région.

Microsoft a déclaré qu'elle paierait des tarifs suffisamment élevés pour couvrir ses frais d'électricité et qu'elle travaillerait avec les services publics locaux pour augmenter l'approvisionnement en cas de besoin pour ses centres de données.

L'entreprise s'est également engagée à restituer davantage d'eau que ses centres de données n'en consomment, et a déclaré qu'elle commencerait à publier des informations sur l'utilisation de l'eau pour chaque région où se trouvent des centres de données aux États-Unis, ainsi que sur les progrès accomplis en matière de réapprovisionnement.

"Alors que les entreprises technologiques sont si rentables, il est à la fois injuste et politiquement irréaliste pour notre industrie de demander au public d'assumer des coûts d'électricité supplémentaires pour l'IA", a déclaré Brad Smith, vice-président et président de Microsoft, dans un communiqué.

L'entreprise n'a pas répondu à une demande d'informations financières sur son initiative.

Avant l'annonce, le président américain Donald Trump a déclaré lundi que le géant de la technologie apporterait des "changements majeurs" à ses projets d'infrastructure d'IA afin de réduire les coûts d'électricité des centres de données pour les Américains.

"Les centres de données sont essentiels pour (le boom de l'IA aux États-Unis)... mais les grandes entreprises technologiques qui les construisent doivent "payer de leur poche"... Félicitations à Microsoft. D'autres informations seront bientôt disponibles", a déclaré M. Trump dans un message publié sur les réseaux sociaux.

À l'approche des élections de mi-mandat qui se tiendront cette année, M. Trump est contraint de répondre aux préoccupations croissantes liées au coût de la vie.

En novembre, CNBC a rapporté que Microsoft avait retiré son projet de nouveau centre de données dans le Wisconsin en raison de l'opposition de la communauté locale.

L'entreprise a déclaré mardi que, dans le cadre de son investissement dans le Wisconsin, elle soutenait une nouvelle structure tarifaire qui empêcherait que les coûts de l'énergie des centres de données soient répercutés sur les consommateurs.

Microsoft formera également des résidents locaux pour occuper des emplois dans la construction et la maintenance de ses centres de données, et offrira aux communautés une formation à l'utilisation de l'IA.

Valeurs associées

MICROSOFT
469,5000 USD NASDAQ -1,61%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'ex-président américain Bill Clinton, et son épouse, l'ancienne cheffe de la diplomatie américaine Hillary Clinton arrivent pour l'investiture de Donald Trump au Capitole de Washington, le 20 janvier 2025 ( POOL / Ricky Carioti )
    Bill et Hillary Clinton refusent de comparaître au Congrès sur l'affaire Epstein
    information fournie par AFP 13.01.2026 18:28 

    L'ex-président américain Bill Clinton a refusé de se présenter mardi au Capitole de Washington pour une audition parlementaire sur ses liens passés avec le criminel sexuel Jeffrey Epstein, s'exposant avec son épouse Hillary à des poursuites pour entrave au Congrès. ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris en baisse après l'inflation américaine
    information fournie par AFP 13.01.2026 18:23 

    La Bourse de Paris a fini en légère baisse mardi manquant d'entrain après la publication des chiffres de l'inflation américaine qui semblent écarter une baisse des taux de la Fed en janvier. Le CAC 40 a terminé la journée en petite forme (-0,14%), perdant 11,56 ... Lire la suite

  • Cette combinaison de photos prises le 12 janvier 2026 montre, de gauche à droite, le président de la Réserve fédérale américaine Jerome Powell à Washington, le 10 décembre 2025, et le président américain Donald Trump à la Maison Blanche à Washington, le 9 janvier 2026. ( AFP / SAUL LOEB )
    Le monde économique défend l'indépendance de la Fed, Trump persiste
    information fournie par AFP 13.01.2026 18:22 

    Le président américain Donald Trump a continué mardi d'éreinter le président de la banque centrale (Fed) Jerome Powell et à demander des baisses de taux d'intérêt, sans s'émouvoir des appels à sauvegarder l'indépendance de l'institution. La Réserve fédérale (Fed) ... Lire la suite

  • Le Premier ministre Sébastien Lecornu, à l'Assemblée nationale à Paris, le 13 janvier 2026. ( AFP / Anne-Christine POUJOULAT )
    Agriculture: Lecornu promet un projet de "loi d'urgence" pour mars
    information fournie par AFP 13.01.2026 18:13 

    Le Premier ministre Sébastien Lecornu a promis mardi aux agriculteurs qu'il présenterait en mars un projet de "loi d'urgence" sur la politique de l'eau, la "prédation" du loup et les "moyens de production", qui sera examiné par le Parlement "avant l'été". Ce texte ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank