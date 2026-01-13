Microsoft lance une initiative visant à limiter les coûts d'électricité et l'impact de la consommation d'eau dans les centres de données

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un contexte et d'un commentaire exécutif)

Microsoft MSFT.O a dévoilé mardi une initiative visant à réduire l'utilisation de l'eau dans ses centres de données américains et à limiter l'impact sur la population générale d'une éventuelle hausse des prix de l'électricité.

Les dirigeants politiques américains préconisent une expansion rapide de la capacité des centres de données et de la production d'électricité afin de maintenir la compétitivité du pays dans le domaine de l'intelligence artificielle. Cependant, les communautés locales expriment leurs inquiétudes quant à l'impact de ces installations gourmandes en énergie sur leurs factures d'électricité et sur l'utilisation des terres, de l'eau et d'autres ressources naturelles de la région.

Microsoft a déclaré qu'elle paierait des tarifs suffisamment élevés pour couvrir ses frais d'électricité et qu'elle travaillerait avec les services publics locaux pour augmenter l'approvisionnement en cas de besoin pour ses centres de données.

L'entreprise s'est également engagée à restituer davantage d'eau que ses centres de données n'en consomment, et a déclaré qu'elle commencerait à publier des informations sur l'utilisation de l'eau pour chaque région où se trouvent des centres de données aux États-Unis, ainsi que sur les progrès accomplis en matière de réapprovisionnement.

"Alors que les entreprises technologiques sont si rentables, il est à la fois injuste et politiquement irréaliste pour notre industrie de demander au public d'assumer des coûts d'électricité supplémentaires pour l'IA", a déclaré Brad Smith, vice-président et président de Microsoft, dans un communiqué.

L'entreprise n'a pas répondu à une demande d'informations financières sur son initiative.

Avant l'annonce, le président américain Donald Trump a déclaré lundi que le géant de la technologie apporterait des "changements majeurs" à ses projets d'infrastructure d'IA afin de réduire les coûts d'électricité des centres de données pour les Américains.

"Les centres de données sont essentiels pour (le boom de l'IA aux États-Unis)... mais les grandes entreprises technologiques qui les construisent doivent "payer de leur poche"... Félicitations à Microsoft. D'autres informations seront bientôt disponibles", a déclaré M. Trump dans un message publié sur les réseaux sociaux.

À l'approche des élections de mi-mandat qui se tiendront cette année, M. Trump est contraint de répondre aux préoccupations croissantes liées au coût de la vie.

En novembre, CNBC a rapporté que Microsoft avait retiré son projet de nouveau centre de données dans le Wisconsin en raison de l'opposition de la communauté locale.

L'entreprise a déclaré mardi que, dans le cadre de son investissement dans le Wisconsin, elle soutenait une nouvelle structure tarifaire qui empêcherait que les coûts de l'énergie des centres de données soient répercutés sur les consommateurs.

Microsoft formera également des résidents locaux pour occuper des emplois dans la construction et la maintenance de ses centres de données, et offrira aux communautés une formation à l'utilisation de l'IA.