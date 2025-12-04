Wall Street ouvre sans grand changement en attendant la Fed et l'inflation

La Bourse de New York a ouvert jeudi sur une note globalement stable, les investisseurs reprenant leur souffle après les récents sommets des indices dans un contexte d'anticipation de baisses des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed).

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI gagne 66,54 points, soit 0,14%, à 47.949,44 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, monte de 15,29 points, soit 0,22%, à 6.865,01 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC progresse de 63,28 points, soit 0,27%, à 23.517,37 points.

Les marchés actions américains ont enregistré mercredi leur septième séance de gains en huit jours ouvrés, le S&P 500 et le Dow ayant fini à un plus haut de plus de trois semaines après deux indicateurs, l'enquête ADP et l'indice ISM, montrant un affaiblissement du marché de l'emploi et un ralentissement de l'inflation outre-Atlantique.

La publication à 13h30 GMT des chiffres des inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis n'ont cependant pas confirmé cette détérioration du marché du travail, avec un recul

à 191.000 la semaine dernière, le plus bas niveau depuis plus de trois ans. Les demandes d'allocations chômage ont néanmoins tendance à fluctuer pendant les périodes de fêtes et ces données incluent le jour férié de Thanksgiving.

Les investisseurs attendent désormais la publication vendredi de l'indice PCE des prix, mesure préférée de l'inflation par la Fed, pour se faire une idée sur l'évolution des taux d'intérêt.

Les contrats à terme sur les fonds fédéraux donnent une probabilité de 89,2% en faveur d'une baisse de 25 points de base des taux de la Fed le 10 décembre, contre une probabilité d'environ 60% le mois dernier, selon l'outil FedWatch du CME Group.

"Les investisseurs s'appuient sur l'idée qu'une politique plus souple est à venir, ce qui alimente l'appétit pour le risque et stimule tous les secteurs, des "blue chips" (actions jugées fiables) aux petites capitalisations", relève Matt Britzman, analyste actions chez Hargreaves Lansdown.

L'indice Russell 2000 .RUT , qui suit les petites capitalisations qui ont tendance à prospérer dans un environnement de taux d'intérêt plus bas, surpasse actuellement l'indice de référence S&P 500 sur une base trimestrielle.

Jefferies et BofA Securities s'attendent à une forte croissance des bénéfices pour les petites entreprises l'année prochaine.

Aux valeurs, Salesforce CRM.N avance de près de 1% après avoir relevé ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice ajusté pour l'exercice 2026, anticipant une croissance de sa plateforme d'agent d'intelligence artificielle en raison d'une forte demande de la part des entreprises.

Dollar General DG.N bondit de 5,83%, le distributeur à bas coût ayant relevé sa prévision de bénéfice annuel après avoir dépassé les attentes au troisième trimestre. La chaîne de supermarchés Kroger KR.N chute en revanche de 4,33% après avoir fait état de ventes inférieures aux attentes au titre du troisième trimestre.

(Rédigé par Claude Chendjou, avec Johann M Cherian et Pranav Kashyap à Bangalore, édité par Kate Entringer)