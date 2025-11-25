Espagne: le plan social lancé par Telefónica prévoit plus de 6.000 suppressions d'emplois

Le plan social lancé lundi par le géant espagnol des télécommunications Telefónica, engagé dans un important virage stratégique destiné à accroître sa rentabilité, prévoit au total plus de 6.000 suppressions d'emplois, a-t-on appris mardi de source syndicale.

( AFP / GABRIEL BOUYS )

Les organisations syndicales de plusieurs filiales du groupe avaient chiffré lundi à 5.040 les départs prévus à l'issue de premières réunions avec la direction, en l'attente de nouvelles annonces ce mardi.

Au total, 6.088 suppressions d'emplois au sein des sept filiales du groupe sont prévues, a indiqué le syndicat UGT dans un communiqué transmis à l'AFP.

Telefónica n'a pas encore communiqué officiellement sur ce plan social, qui a déjà provoqué la colère du gouvernement central de gauche à Madrid.

"Nous sommes en profond désaccord avec le fait qu'une entreprise rentable, détenue en partie par des fonds publics, c'est-à-dire par l'argent des Espagnols, puisse licencier plus de 5.000 salariés", a dénoncé mardi la ministre du Travail Yolanda Díaz à l'issue du Conseil des ministres.

La ministre a qualifié d'"inadmissible" la décision du fleuron espagnol des télécoms: "L'argent public ne doit pas servir à licencier qui que ce soit", a-t-elle martelé face à la presse.

Les syndicats UGT et CCOO exigent, de leur côté, que ces départs soient effectués uniquement "sur la base du volontariat".

Telefónica, en pleine restructuration et confronté à une lourde dette (27 milliards d'euros), avait annoncé début novembre une perte nette atteignant le chiffre astronomique de 1,08 milliard d'euros sur les neuf premiers mois de l'année, tout en maintenant ses objectifs annuels.

Le groupe a cédé ces dernières années ses filiales au Guatemala, au Costa Rica et en Colombie, a annoncé cette année la vente de ses activités en Argentine et au Pérou, et tente de vendre sa branche chilienne.

L'opérateur prévoit des économies pouvant atteindre 2,8 milliards d'euros en 2028, et 3 milliards en 2030.