Novartis compte supprimer 550 postes en Suisse d'ici fin 2027
information fournie par AFP 25/11/2025 à 11:56

Novartis compte supprimer 550 postes en Suisse d'ici fin 2027 dans le cadre d'une modernisation d'une usine où il compte cesser la production de comprimés et capsules pour se concentrer sur les thérapies cellulaires ( AFP / GABRIEL MONNET )

Novartis compte supprimer 550 postes en Suisse d'ici fin 2027 dans le cadre d'une modernisation d'une usine où il compte cesser la production de comprimés et capsules pour se concentrer sur les thérapies cellulaires ( AFP / GABRIEL MONNET )

Novartis compte supprimer 550 postes en Suisse d'ici fin 2027 dans le cadre d'une modernisation d'une usine où il compte cesser la production de comprimés et capsules pour se concentrer sur les thérapies cellulaires, a annoncé le groupe mardi.

Son usine à Stein, à une quarantaine de kilomètres de Bâle dans le nord de la Suisse, doit également devenir le centre de compétences pour les formes galéniques stériles, précise le groupe dans un communiqué, expliquant qu'il compte s'y concentrer sur la fabrication de traitements plus complexes.

"Pour maintenir une production compétitive, nous devons nous concentrer sur les technologies de production innovante et investir dans un haut degré d'automatisation", a déclaré Steffen Lang, qui dirige les activités opérationnelles de Novartis, cité dans le communiqué.

Le géant pharmaceutique suisse compte y investir 26 millions de dollars (22,5 millions d'euros), notamment pour accroître l'automatisation du site.

Ces changements sont soumis à un processus d'information et de consultation, précise le groupe qui s'engage à soutenir les employés.

Un plan social a été prolongé jusqu'en 2028, souligne le communiqué. Le groupe évoque entre autres des départs en retraite anticipée.

Novartis prévoit également d'injecter 80 millions de dollars dans un autre site en Suisse, dans la banlieue de Bâle, pour y renforcer la production de traitements à petits ARN interférents, des thérapies innovantes utilisées notamment pour les maladies cardiovasculaires, rénales et métaboliques.

Environ 80 postes doivent être créés sur ce site d'ici 2028, indique le communiqué.

Basé à Bâle, le groupe qui a réalisé un chiffre d'affaires de 50,3 milliards de dollars l'an passé employait 78.310 personnes dans le monde fin 2024. En Suisse, il comptait environ 10.000 employés, dont 5.000 dans la recherche et développement.

