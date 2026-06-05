Wall Street ouvre en ordre dispersé, la "tech" et les données sur l'emploi pèsent

Les traders travaillent sur le parquet de la Bourse de New York (NYSE)

La Bourse de New York a ‌ouvert en ordre dispersé vendredi, les ventes se poursuivant dans le secteur de la technologie, ​tandis que les chiffres solides du marché du travail ont renforcé les anticipations sur une éventuelle hausse des taux.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones grappille 24,41 points, soit ​0,05% à 51.586,34 points, tandis que le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,69% à 7.531,83 points.

Le Nasdaq ​Composite cède 1,19% à 26.509,17 points.

Les fabricants de ⁠puces sont à nouveau pénalisés vendredi, entre prises de bénéfices et les perspectives ‌de Broadcom, jugées décevantes, qui pèsent particulièrement sur le S&P et le Nasdaq, les investisseurs se montrant prudents après le rallye provoqué par ​l'essor de l'IA.

Broadcom perd 4,3% ‌dans les premiers échanges vendredi, après avoir abandonné plus de 12% ⁠la veille, tandis que Nvidia cède 2,2%, Micron 5,2% et AMD 4,8%.

"La dynamique dans les secteurs de l'IA et des semi-conducteurs semble plus fragile", a déclaré Emmanuel Cau, stratège ⁠chez Barclays, en évoquant ‌notamment la surconcentration des positions et les importantes introductions en Bourse ⁠à venir.

La Bourse subit en outre le contrecoup des anticipations en matière de politique ‌monétaire: l'économie américaine a enregistré en mai un nouveau mois de forte ⁠croissance de l'emploi, ce qui offre à la Réserve fédérale (Fed) une ⁠plus grande marge de ‌manoeuvre pour se concentrer sur la lutte contre l'inflation liée au conflit au Moyen-Orient et ​durcir sa politique monétaire, ce qui fait ‌grimper les rendements obligataires et pèse sur les actions.

Les marchés estiment désormais à 98% la probabilité que la ​banque centrale relève ses taux d'intérêt de 25 points de base avant la fin de l'année, contre près de 60% avant la publication des données.

L'inflation reste la ⁠principale préoccupation de la Fed, les négociations visant à rouvrir le détroit d'Ormuz restant dans l'impasse.

Sur le reste des valeurs, Lululemon recule de 8%, la société ayant revu à la baisse jeudi soir sa prévision de bénéfice pour l'année en cours et publié des résultats pour le deuxième trimestre bien inférieurs aux attentes.

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(Rédigé par Diana Mandiá)