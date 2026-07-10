Wall Street ouvre en ordre dispersé, focus sur SK Hynix

La Bourse de New York a ouvert en ordre dispersé vendredi, l'entrée au Nasdaq du fabricant de puces sud-coréen SK Hynix focalisant l'attention, en plus de la situation au Moyen-Orient.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI gagne 140,19 points, soit 0,27%, à 52.627,60 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, progresse de 0,07% à 7.549,10 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC cède 0,12%, soit 30,50 points, à 26.176,40 points.

Les investisseurs concentrent leurs regards sur la cotation au Nasdaq de SK Hynix, l'événement faisant office d'évaluation de la confiance du marché quant à la pérennité de l'essor de l'intelligence artificielle (IA).

Le fabricant sud-coréen de puces mémoire a levé environ 26,5 milliards de dollars (23,20 milliards d'euros) en vendant ses certificats américains de dépôt (ADR) au prix de 149 dollars.

Cette opération devrait constituer la plus importante vente d’actions au monde depuis l’introduction en Bourse (IPO) record de SpaceX SPCX.O le mois dernier.

"L’IPO de SK Hynix aux États-Unis arrive sans doute avec quelques mois de retard, car les actions des fournisseurs de puces mémoire ont reculé après une période faste en début d’année", a déclaré Dan Coatsworth, responsable des marchés chez AJ Bell.

"Cependant, la demande pour cette vente d’actions aux États-Unis s’est avérée plus forte que certains ne l’auraient prévu. Cela laisse entendre que la remontée des puces mémoire pourrait simplement avoir marqué une pause plutôt que d’avoir atteint son apogée", a-t-il ajouté.

Outre la technologie, la prudence reste de mise au vu du regain de tensions au Moyen-Orient, la reprise de frappes dans la région venant mettre en péril les quelques avancées diplomatiques, le président américain Donald Trump ayant déclaré en milieu de semaine que le cessez-le-feu avec l'Iran était terminé.

Aux valeurs, les semi-conducteurs sont en recul, Micron Technology MU.O et Intel INTC.O lâchant respectivement 2,2% et 3,1%

Delta Air Lines DAL.N perd 2,8%, la compagnie aérienne américaine ayant affiché des perspectives positives pour le reste de l'année, alors que les prix du carburant reculent.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur nL8N43C0JI

(Rédigé par Coralie Lamarque)

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NYSE Nasdaq

Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O

25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O

Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O

Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O

Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1

Statistiques du marché...................... US/STATS1

Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR

Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1

Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY

Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX

Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR

Valeurs ex-dividende........................... XDIV

Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS |1|