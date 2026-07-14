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Wall Street ouvre en ordre dispersé, entre inflation et résultats des banques
information fournie par Reuters 14/07/2026 à 16:01

La Bourse de New York a ouvert en ordre dispersé mardi, les investisseurs analysant les conséquences du ralentissement de l'inflation au mois de juin, même si la reprise des hostilités au Moyen-Orient pourrait assombrir les perspectives d'une stabilisation durable des prix.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI perd 121,83 points, soit 0,23% à 52.376,81 points, tandis que le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, progresse de 0,13% à 7.524,98 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC prend pour sa part 0,49% soit 127,42 points, à 26.000,60 points.

L'indice des prix à la consommation aux Etats-Unis a ralenti à 3,5% en juin sur un an, plus que prévu, une donnée qui apporte un certain soulagement à un moment où les investisseurs assistent à la reprise de la guerre au Moyen-Orient et à la nouvelle flambée des prix du pétrole qui en découle.

Les opérateurs ont ensuite revu à la baisse leurs prévisions concernant un resserrement de la politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed) ce mois-ci, mais les analystes restent prudents.

"Il pourrait ne s'agir que d'un répit temporaire, car les tensions se sont intensifiées ces derniers jours", note Skyler Weinand, directeur des investissements chez Regan Capital.

Les cours du pétrole évoluent mardi à leur plus haut niveau depuis un mois, la reprise des hostilités entre les États-Unis et l'Iran remettant une nouvelle fois en cause la liberté de navigation dans le détroit stratégique d'Ormuz et, par conséquent, les perspectives d'approvisionnement en brut.

L'actualité est en outre marquée par le début de la saison des résultats, qui a débuté aux États-Unis avec la publication des chiffres trimestriels des grandes banques de Wall Street.

Goldman Sachs GS.N , qui fait état d'une hausse de son bénéfice, grimpe de 6,8%, tandis que Citi C.N prend 1,5%.

Wells Fargo WFC.N cède 0,86% et JPMorgan Chase JPM.N gagne quant à lui 1,9%.

Le groupe américain de services informatiques et logiciels IBM IBM.N plonge pour sa part de 23% après avoir anticipé un chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre inférieur aux estimations, les clients ayant donné la priorité aux dépenses en infrastructures d'IA.

Oracle ORCL.N , Service Now NOW.N , Accenture ACN.N et Adobe ADBE.O reculent de 1,6% et 6% dans son sillage.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur nL8N43G0PF

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)

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NYSE Nasdaq

Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O

25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O

Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O

Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O

Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1

Statistiques du marché...................... US/STATS1

Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR

Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1

Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY

Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX

Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR

Valeurs ex-dividende........................... XDIV

Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS |1|

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S&P 500 INDEX
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