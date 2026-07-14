Deux juges de la Cour suprême américaine auditionnées au Congrès

Les juges de la Cour suprême américaine Elena Kagan (ge) et Amy Coney Barrett arrivent pour leur audition devant une commission budgétaire de la Chambre des représentants, à Washington, le 14 juillet 2026 ( AFP / Kent NISHIMURA )

Deux juges de la Cour suprême américaine sont entendues mardi au Congrès, une première depuis 2019, pour une audition relative au budget de la haute cour, mais qui devrait aussi offrir un aperçu de son fonctionnement interne.

Elena Kagan, nommée en 2010 par le démocrate Barack Obama, et Amy Coney Barrett, nommée en 2020 par le républicain Donald Trump, apparaissent devant la commission des dotations à la Chambre des représentants. Cette puissante commission budgétaire est chargée d'allouer les fonds fédéraux aux différentes branches de l'administration.

Leur audition intervient deux semaines après plusieurs décisions importantes de la Cour suprême, notamment la réaffirmation du droit du sol, que Donald Trump avait tenté de remettre en question par décret.

Les deux magistrates ne vont toutefois pas s'épancher sur les décisions rendues récemment, respectant une tradition de devoir de réserve en dehors de leurs opinions écrites.

Au moment de commencer l'audition, le responsable républicain Dave Joyce a exhorté les membres de la commission à "rester concentrés" sur les questions budgétaires.

Les juges de la Cour suprême américaine Elena Kagan (ge) et Amy Coney Barrett arrivent pour leur audition devant une commission budgétaire de la Chambre des représentants, à Washington, le 14 juillet 2026 ( AFP / Kent NISHIMURA )

L'audition "n'a pas pour but de revenir sur les opinions de la Cour", a ajouté le député.

Elena Kagan a défendu dans ses remarques liminaires la demande de budget accru pour la Cour suprême — une hausse de près de 21 millions de dollars destinés en grande partie à renforcer la sécurité autour de ses neuf juges, notamment en finançant l'affectation de six agents supplémentaires par magistrat.

"Nous avons ajouté des financements de sécurité pour faire face aux défis de notre temps", a déclaré la magistrate.

Plusieurs juges de la Cour suprême ont reçu des menaces de mort ces dernières années en raison de leurs décisions.

"Sans peur ou favoritisme"

"Avec un pays profondément divisé et une rhétorique de plus en plus violente contre les juges, le Congrès doit fournir un financement suffisant pour assurer la sécurité de tous les personnels judiciaires", a soutenu le député démocrate Steny Hoyer au début de l'audition.

La Cour suprême des Etats-Unis, à Washington, le 25 juin 2026 ( AFP / SAUL LOEB )

En mai, la juge conservatrice Amy Coney Barrett avait été victime de "swatting", lorsqu'un faux appel d'urgence avait été passé pour signaler des coups de feu à son domicile, dans le but de susciter une réponse armée de la police.

"Je ne m'attendais pas à ce que remplir cette mission me mette en position de devoir expliquer à mes enfants ce qu'est un gilet pare-balles et pourquoi je devais en porter un", a-t-elle déclaré devant la commission mardi.

"Comme la juge Kagan l'a dit, les juges fédéraux à travers le pays et la branche judiciaire, y compris à la Cour suprême, continuent de faire leur travail sans peur ou favoritisme, mais le niveau de menace est très haut", a affirmé la juge de 54 ans.

Le magistrat en chef de la Cour suprême, le conservateur John Roberts, avait averti en mars que "l'hostilité" dirigée vers les juges à travers le pays était "dangereuse".

"Cela doit cesser", avait-il martelé.

Il n'avait alors pas fait mention explicite de Donald Trump, qui ne manque pas de multiplier les critiques contre les membres de la Cour suprême quand des décisions vont à son encontre.

Le président républicain avait notamment critiqué explicitement en mai Neil Gorsuch et Amy Coney Barrett — deux des trois juges de la Cour suprême qu'il a nommés lui-même lors de son premier mandat — pour le "coup dévastateur" qu'ils lui auraient porté en s'opposant à sa politique de droits de douane.

Donald Trump avait alors dit s'attendre à davantage de "loyauté" de leur part.