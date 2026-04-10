Lockheed Martin obtient un contrat de production de missiles d'interception Patriot d'une valeur de 4,7 milliards de dollars

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Lockheed Martin LMT.N a déclaré vendredi que le gouvernement américain avait attribué au géant de la défense un contrat préliminaire de 4,7 milliards de dollars pour poursuivre la production accélérée critique du missile d'interception Patriot.

Le contrat pour le Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement (PAC-3 MSE) fait suite à un accord de sept ans avec le ministère américain de la Défense pour plus que tripler sa production annuelle, alors que les pays réagissent aux tensions géopolitiques accrues.

Trump a ordonné au ministère de se rebaptiser "ministère de la guerre", un changement qui nécessitera l'intervention du Congrès.

Le PAC-3 MSE est utilisé dans le principal système d'intercepteurs à haute et moyenne portée de l'armée américaine et constitue l'épine dorsale des défenses aériennes des États-Unis et de leurs alliés.

Les stocks de PAC-3 MSE, dont l'Ukraine dépend pour défendre ses infrastructures énergétiques et militaires contre les missiles balistiques, sont mis à rude épreuve depuis leur utilisation intensive dans le Golfe contre les frappes iraniennes, et il est peu probable que l'augmentation de la production permette d'atténuer les pénuries cette année.

Au début de l'année, le département d'État américain a approuvé la vente potentielle du PAC-3 MSE et de l'équipement connexe à l'Arabie saoudite pour un coût estimé à 9 milliards de dollars.