Cash & Curious : on vous dit tout ce qu'il faut savoir sur le PEA

Cash & Curious : c'est le talk show avec Amundi qui parle Bourse et finances sans prise de tête et sans jargon, afin de construire votre culture financière.

Dans ce premier numéro, David-Olivier Azoulay, gérant allocataire chez Amundi nous parle d'un grand classique de l'investissement : le plan d'épargne en actions. Un échange à bâtons rompus qui va vous apprendre tout ce qu'il faut savoir sur ce produit permettant d'investir dans des actions de l'Espace économique européen.

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