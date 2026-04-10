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Football: La Juventus prolonge son entraîneur Spalletti jusqu'en 2028
information fournie par Reuters 10/04/2026 à 17:11

Serie A - Juventus v U.S. Sassuolo

Serie A - Juventus v U.S. Sassuolo

Luciano Spalletti a ‌prolongé son contrat d'entraîneur de la Juventus jusqu'en 2028, ​a annoncé vendredi le club turinois.

L'Italien de 67 ans, arrivé à son poste en octobre dernier ​après le départ d'Igor Tudor, était initialement engagé jusqu'à la fin ​de la saison.

"Nous sommes ⁠ravis d'avoir prolongé le contrat de Luciano pour ‌deux saisons supplémentaires", a déclaré Damien Comolli, le directeur général de la Juventus, ​dans un ‌communiqué.

"Depuis que Luciano a rejoint notre grande ⁠famille de la Juventus, il a eu un impact immédiat et très positif sur nos joueurs, ⁠le club entier ‌et la communauté bianconeri. Il était ⁠clair pour tout le monde que Luciano était ‌la personne idéale pour mener l'équipe ⁠sur le chemin de la progression."

Luciano Spalletti ⁠a mené ‌Naples au titre en 2023 avant d'être ensuite nommé ​sélectionneur de l'équipe ‌d'Italie jusqu'en 2025.

La Juve est actuellement cinquième de Serie A, à un ​point de la quatrième place directement qualificative pour la Ligue des champions. Les ⁠Turinois ont cependant été éliminés cette saison en barrages de la C1 par Galatasaray (7-5 au cumulé après prolongation) et en quarts de finale de la Coupe d'Italie.

(Rédigé par Rishabh Jaiswal à Bangalore, version ​française Vincent Daheron)

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