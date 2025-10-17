Wall Street ouvre en ordre dispersé, entre craintes bancaires et espoirs commerciaux

La Bourse de New York a ouvert en ordre dispersé vendredi, les investisseurs analysant les risques qui pèsent sur les banques régionales après une série d'avertissements ainsi que les déclarations de Donald Trump qui a annoncé qu'il rencontrerait son homologue chinois Xi Jinping dans deux semaines.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI gagne 21,25 points, soit 0,05% à 45.973,49 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, recule de 0,26% à 6.611,98 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC cède 0,43%, soit 96,73 points, à 22.465,81 points.

Les inquiétudes concernant la santé des banques régionales américaines pèsent à nouveau à l'ouverture, après que deux groupes régionaux, Zions Bancorporation ZION.O et Western Alliance WAL.N , ont fait jeudi d'annonces qui ont secoué le secteur et propagé les craintes sur les marchés boursiers mondiaux.

Les investisseurs sont surtout préoccupés par le possible laxisme des critères d'octroi de prêts dans un secteur qui fait déjà face à deux faillites dans le secteur automobile, plus de deux ans après l'effondrement de la Silicon Valley Bank.

Certaines banques régionales américaines ont toutefois publié des résultats plutôt positifs avant l'ouverture de la Bourse, ce qui pourrait soulager les marchés. Les grandes banques américaines avaient également fait état de chiffres trimestriels solides plus tôt dans la semaine.

Zions Bancorporation et Western Alliance Bancorp, à l'origine de la déroute bancaire de jeudi, avancent toutes les deux de plus de 3% dans les premiers échanges.

Goldman Sachs GS cède en revanche 1,52%, JPMorgan JPM 1,34% et Morgan Stanley MS 0,44%.

La banque régionale américaine Fifth Bancorp FITB.O , qui a annoncé une hausse de 14% de son bénéfice au troisième trimestre vendredi, prend 2,88%.

Le front commercial pourrait également offrir un répit, puisque le président américain Donald Trump a annoncé vendredi sur la chaîne de télévision Fox Business qu'il rencontrerait son homologue chinois Xi Jinping dans deux semaines, dans un contexte de tensions liées aux droits de douane.

Le projet d'imposer des droits de douane de 100% sur les marchandises en provenance de Chine ne serait pas tenable, a également déclaré Donald Trump, qui a ravivé les craintes d'une guerre commerciale il y a tout juste une semaine avec cette menace contre Pékin.

Sur le reste de l'actualité des entreprises, American Express AXP.N (AmEx), qui a annoncé vendredi des prévisions annuelles de bénéfice et de chiffre d'affaires plus optimistes, avance de 4,1%.

Oracle Corp ORCL.K perd 4,61%, les analystes soulignant que les objectifs à long terme du groupe pourraient être difficiles à atteindre.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)