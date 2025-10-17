Nicolas Sarkozy restera administrateur de Lagardère et Accor pendant son incarcération, a-t-on appris auprès des deux groupes vendredi, confirmant une information de BFM Business.

Nicolas Sarkozy, à Paris, le 25 septembre 2025 ( AFP / JULIEN DE ROSA )

L'ancien président de la République, incarcéré à compter du 21 octobre à la prison de la Santé à Paris, était présent jeudi au conseil d'administration de Lagardère et en restera membre, a confirmé le groupe à l'AFP.

Le groupe, dans le giron du milliardaire conservateur Vincent Bolloré, est bâti sur deux branches principales: l'édition (Hachette Livre notamment) et son activité de commerce dans les gares et les aéroports (Relay, Aelia Duty Free...). Il détient aussi plusieurs médias (JDD, Europe 1, Elle International) ainsi que des salles de concert et de sport.

Contacté par l'AFP, le groupe hôtelier Accor a confirmé "qu'il était membre du conseil d'administration", sans plus de commentaire.

Accor présentera ses résultats trimestriels aux membres de son CA jeudi 23 octobre.

Ses membres devront valider les comptes, comme le rappelle BFM Business, qui précise que Nicolas Sarkozy confiera son pouvoir au PDG du groupe, Sébastien Bazin.

Également administrateur chez LOV Group, Nicolas Sarkozy "continuera à siéger", a indiqué à l'AFP la communication de la société.

Le groupe, créé en 2008 par l'entrepreneur français Stéphane Courbit, est notamment présent dans la production audiovisuelle (Banijay), les paris sportifs en ligne (Betclic), l'hôtellerie et la gastronomie de luxe (Les Airelles, Ladurée).

La peine de M. Sarkozy comprend une inéligibilité et une interdiction de tout emploi public pendant cinq ans, mais pas d’interdiction de gérer une entreprise privée.

Le 25 septembre, le tribunal correctionnel de Paris a déclaré l'ancien chef de l'État coupable d'association de malfaiteurs pour avoir laissé ses plus proches collaborateurs démarcher la Libye de Mouammar Kadhafi en vue d'un financement illégal de sa campagne présidentielle victorieuse de 2007. Il l'a condamné à cinq ans de prison ferme.

Bien qu'ayant fait appel du jugement, Nicolas Sarkozy, 70 ans, va être incarcéré en raison du mandat de dépôt à effet différé avec exécution provisoire prononcé à son encontre. Une mesure que le tribunal a justifié par l'"exceptionnelle gravité des faits", commis par un responsable politique aspirant alors à la fonction suprême de la République.