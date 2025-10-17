Argentine: le peso revient sous pression, malgré une nouvelle intervention américaine sur le marché des changes

La devise argentine, le peso, s'est de nouveau trouvée sous pression vendredi, perdant près de 2,5% par rapport au dollar, malgré l'annonce par le Trésor americain d'une nouvelle intervention sur le marché des changes, dans le cadre de son soutien au gouvernement de l'ultralibéral Javier Milei.

( AFP / LUIS ROBAYO )

La devise argentine s'échangeait à 1.465 pesos pour un billet vert une heure après les premiers échanges à Buenos Aires, contre 1.430 la veille, après quelques jours de relative stabilité qui avaient suivi, en début de semaine, les annonces d'un nouveau dispositif de soutien financier américain.

L'économie argentine est en proie à des turbulences financières depuis plusieurs semaines, à l'approche d'élections législatives de mi-mandat délicates pour le président Javier Milei qui entend mener à bien ses réformes de dérégulation dans ses deux dernières années de présidence. Il y jouera sa marge de manoeuvre face à un Parlement rétif.

Vendredi le secrétaire américain au Trésor Scott Bessent a annoncé sur X qu'il était de nouveau intervenu la veille, jeudi, sur le marché des changes, pour acheter des pesos.

"Le Trésor reste en étroite communication avec l'équipe économique argentine", a indiqué M. Bessent. "Le Trésor reste vigilant sur tous les marchés et nous avons la capacité d'agir avec flexibilité et force pour stabiliser l'Argentine".

Il avait la semaine dernière déjà annoncé avoir commencé à acheter des pesos argentins, puis de nouveau mercredi, affirmé que ces interventions directes des Etats-Unis se poursuivaient, le jour-même.

Les Etats-Unis ont ces dernières semaines annoncé plusieurs étapes d'aide financière au gouvernement Milei: d'abord sous la forme d'un échange bilatéral de devises ("swap"), à hauteur de 20 milliards de dollars, dont les détails n'ont pas été communiqués.

Puis M. Bessent a annoncé mercredi travailler à un dispositif de 20 milliards de dollars avec des banques privées et fonds souverains, qui serait "davantage axé sur le marché de la dette" argentine.

Ce qui porterait le total soutien amérciain à l'Argentine (troisième économie d'Amérique latine), à 40 milliards de dollars, a-t-il souligné.

Donald Trump qui recevait mardi Javier Milei à la Maison Blanche avait redit son ferme soutien à son allié idéologique en Amérique latine, mais l'avait lesté d'un conditionnel, estimant que les Etats-Unis, ne seront "pas généreux" si Javier Milei "ne gagne pas" les législatives de mi-mandat.

M. Bessent avait précisé par la suite le sens de cette "victoire", expliquant que le soutien américain était lié à la capacité de M. Milei face au Parlement d"opposer son veto à toute mauvaise politique".

Javier Milei a par la suite affirmé a plusieurs reprises que le soutien financier lui était acquis jusqu'à la fin de son mandat, "jusqu'à 2027".