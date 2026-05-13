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Wall Street ouvre en ordre dispersé, craintes d'une Fed plus restrictive
information fournie par Reuters 13/05/2026 à 15:51

La Bourse de New York a ouvert en ordre dispersé mercredi, les dernières données d'inflation renforçant les anticipations d'une politique monétaire restrictive de la part de la Réserve fédérale (Fed).

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI perd 182,73 points, soit 0,37% à 49.577,83 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, grappille 0,01% à 7.401,67 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC prend 0,20%, soit 51,30 points, à 26.139,50 points.

Les prix à la production (PPI) ont augmenté bien plus que prévu aux États-Unis sur un mois en avril, enregistrant leur plus forte hausse en quatre ans, un nouveau signe de l'accélération de l'inflation dans le contexte de la guerre avec l'Iran.

Ces chiffres sont connus juste au lendemain de la publication de l'indice des prix à la consommation, qui ont atteint en avril leur plus haut niveau depuis trois ans, sous l'effet de la flambée des prix de l'énergie.

"Ces données sont très préoccupantes en matière d'inflation et elles signifient tout simplement que (Kevin) Warsh ne devrait pas se décider à baisser les taux de sitôt, et peut-être même pas avant la fin de l'année", a déclaré Peter Cardillo, chef économiste chez Spartan Capital Securities.

Les marchés d'actions craignent que la Fed ne soit amenée à adopter une position plus restrictive que prévu initialement sous le mandat de Kevin Warsh, dont la nomination au Conseil des gouverneurs a été confirmée mardi par le Sénat et dont la désignation au poste de président devrait intervenir dans les prochaines heures.

Les opérateurs suivent également de près la visite en Chine du président Donald Trump, qui s'est posé mercredi à Pékin, accompagné d'une délégation de grandes entreprises américaines, dans un contexte d'impasse diplomatique au Moyen-Orient.

Aux valeurs, le secteur des semi-conducteurs se redresse après les ventes massives enregistrées mardi, Micron Technology

MU.O gagnant notamment 3,6% et Nvidia NVDA.O 1,46%.

Nebius Group NBIS.O s'envole de plus de 10%, la société spécialisée dans l'IA ayant annoncé une multiplication par près de huit de son chiffre d'affaires trimestriel.

Birkenstock BIRK.N chute de 9%, le fabricant de sandales haut de gamme ayant raté mercredi les attentes de Wall Street sur les ventes du deuxième trimestre.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur nL8N41Q13D

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Benoit Van Overstraeten)

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