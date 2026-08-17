Wall Street ouvre en ordre dispersé, au lancement d'une semaine pauvre en catalyseurs

Un opérateur à la Bourse de New York le 4 août 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York a ouvert sans direction claire lundi, au début d'une semaine pauvre en données économiques, les investisseurs restant néanmoins attentifs à la situation au Moyen-Orient et à l'évolution des prix du pétrole.

Dans les premiers échanges, le Dow Jones reculait de 0,25%, l'indice Nasdaq prenait 0,23% et l'indice élargi S&P 500 était proche de l'équilibre (+0,02%).

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