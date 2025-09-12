 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 826,97
+0,04%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Wall Street ouvre en ordre dispersé après les records de la veille
information fournie par Reuters 12/09/2025 à 15:44

La Bourse de New York a ouvert sans direction vendredi après les niveaux records atteints lors de la séance précédente, mais elle devrait enregistrer un gain hebdomadaire grâce aux espoirs renforcés d'une baisse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale (Fed).

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI perd 99,84 points, soit 0,22% à 46.008,16 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, recule de 0,03% à 6.585,19 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC prend quant à lui 0,18% soit 40,41 points, à 22.083,49 points.

Les principaux indices de la Bourse de New York hésitent vendredi après avoir atteint des records la veille, les investisseurs étant presque certains que la banque centrale reprendra en septembre ses baisses de taux d'intérêt, qu'elle avait suspendues en janvier en raison de l'incertitude entourant la politique commerciale de la Maison Blanche.

Une série de données peu optimistes sur le marché du travail, en particulier les chiffres décevants sur la création d'emplois du mois d'août, ont fini par convaincre les investisseurs que la Fed optera la semaine prochaine pour un assouplissement monétaire afin de donner un répit à l'économie.

Les marchés anticipent largement une baisse de 25 points de base mercredi prochain, mais les paris ont augmenté en faveur d'une réduction encore plus importante, de 50 points de base, estimée actuellement à une probabilité de 7,5%, selon l'outil FedWatch du CME.

Les opérateurs s'attendent désormais à trois baisses de 25 points de base en 2025, soit une à chaque réunion restante de la Fed cette année.

Le dernier indicateur majeur du programme de la semaine est l'indice de confiance de l'Université du Michigan, qui sera publié à 14h00 GMT.

Aux valeurs, Warner Bros Discovery WBD.O avance de 6,7%, poursuivant ainsi le gain de plus de 28% enregistré mercredi, alors qu'une source a indiqué à Reuters que Paramount Skydance

PSKY.O préparait une offre d'achat pour le célèbre studio hollywoodien.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur nL5N3UZ0FB

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées

DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
45 933,65 Pts Index Ex -0,38%
NASDAQ Composite
22 117,10 Pts Index Ex +0,34%
S&P 500 INDEX
6 587,80 Pts CBOE 0,00%
USA BENCHMARK 10A
4,089 Rates +0,05%
WARNER BROS RG-A
18,0050 USD NASDAQ +11,35%
