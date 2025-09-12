 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
L'Otan lance une opération "sentinelle orientale" pour renforcer son flanc est, dit Rutte
information fournie par Reuters 12/09/2025 à 18:16

Le Secrétaire général de l'OTAN, M. Rutte, tient une conférence de presse conjointe avec le Commandant suprême des forces alliées en Europe, M. Grynkewich

BRUXELLES (Reuters) -Le secrétaire général de l'Otan Mark Rutte a annoncé vendredi la mise en place d'une opération "sentinelle orientale" afin de renforcer les défenses de l'alliance transatlantique sur son flanc est.

Cette opération impliquera des moyens mis à disposition par le Danemark, la France, le Royaume-uni et l'Allemagne notamment, a précisé Mark Rutte lors d'une conférence de presse.

Elle intégrera des défenses aériennes et terrestres, a ajouté à ses côtés le commandant suprême des forces alliées en Europe, Alexus Grynkewich.

(Reportage Andrew Gray et Bart Meijer, rédigé par Charlotte Van Campenhout; version française Blandine Hénault, édité par Benjamin Mallet)

Guerre en Ukraine
OTAN
2 commentaires

  • 18:26

    zvr ET toi tu quitterais les pantalons devant les russes si en 44 les francais avaient ete comme toi tu parlerais boche

