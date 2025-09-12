L'Otan lance une opération "sentinelle orientale" pour renforcer son flanc est, dit Rutte

Le Secrétaire général de l'OTAN, M. Rutte, tient une conférence de presse conjointe avec le Commandant suprême des forces alliées en Europe, M. Grynkewich

BRUXELLES (Reuters) -Le secrétaire général de l'Otan Mark Rutte a annoncé vendredi la mise en place d'une opération "sentinelle orientale" afin de renforcer les défenses de l'alliance transatlantique sur son flanc est.

Cette opération impliquera des moyens mis à disposition par le Danemark, la France, le Royaume-uni et l'Allemagne notamment, a précisé Mark Rutte lors d'une conférence de presse.

Elle intégrera des défenses aériennes et terrestres, a ajouté à ses côtés le commandant suprême des forces alliées en Europe, Alexus Grynkewich.

