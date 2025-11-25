La Bourse de Paris termine en hausse, entre Ukraine et Fed

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris a terminé en hausse mardi, poussée par les espoirs d'un accord de paix en Ukraine et de baisses de taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) lors de sa prochaine réunion en décembre, après une pluie d'indicateurs aux Etats-Unis.

L'indice vedette de la Bourse de Paris, le CAC 40, a gagné 0,83% soit un gain de 66,13 points pour atteindre 8.025,80 points. Lundi, il avait cédé 0,29%, à 7.959,67 points.

"L'espoir d'une paix peut-être plus rapide que prévu en Ukraine a provoqué (...) un petit bond de joie" sur les places européennes, commente Christine Romar, analyste chez CMC Markets.

La Maison Blanche a fait part mardi "d'immenses progrès" en vue de parvenir à un accord de paix en Ukraine, même si elle a reconnu qu'il restait des points "sensibles" à régler, après une nouvelle nuit de frappes russes sur Kiev.

Au centre des discussions figure le plan du président américain Donald Trump, dont une version initiale jugée très favorable à Moscou a été amendée à l'issue de négociations dimanche à Genève entre délégations américaine, ukrainienne et européennes.

La dernière version du projet est "significativement meilleure" pour Kiev, a d'ailleurs indiqué mardi à l'AFP une source proche du dossier.

En parallèle, une série d'indicateurs publiés mardi a brossé un paysage inquiétant sur l'état de l'économie américaine, entre prix à la production toujours en hausse et une confiance des consommateurs en chute libre, ces derniers ajustant leurs dépenses en conséquence.

De quoi soutenir "la perspective de nouvelles baisses de taux par la Fed", la Réserve fédérale américaine, ce qui est en revanche bon pour les actions, commente Kathleen Brooks, directrice de la recherche chez XTB.

- Les valeurs défensives plébiscitées -

Avec les récentes inquiétudes des investisseurs autour d'une potentielle bulle IA, la Bourse de Paris connaît un "retour des valeurs défensives", qui ont pris la tête du CAC 40 mardi, explique à l'AFP Philippe Cohen, gérant de portefeuilles chez Kiplink.

Ces valeurs désignent les actions vues comme plus sûres, car elles sont moins soumises aux cycles économiques.

Exemple: les valeurs industrielles comme Saint Gobain (+4,19% à 85 euros) ou ArcelorMittal (+3,61% à 36,41 euros) se sont affichées en nette hausse.

Euronext CAC40