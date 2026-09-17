Wall Street ouvre en nette hausse, rassurée sur l'inflation

Un opérateur à la Bourse de New York, le 24 août 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York a ouvert en nette hausse jeudi, portée par des craintes moins élevées quant à l'inflation face au recul des prix du pétrole et au serrage de vis de la Réserve fédérale (Fed).

Dans les premiers échanges, le Dow Jones gagnait 0,92%, l'indice Nasdaq prenait 1,54% et l'indice élargi S&P 500 avançait de 1,05%.

Nasdaq