Wall Street ouvre en nette hausse, la "tech" l'emporte sur le ton "hawkish" de la Fed

La Bourse de New York a ouvert en hausse jeudi, le rebond du secteur technologique et l'optimisme suscité par l'accord entre Washington et Téhéran reléguant au second plan le ton plus agressif adopté la veille par la Réserve fédérale (Fed).

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI gagne 407,83 points, soit 0,70% à 51.900,38 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, progresse 1,20% à 7.509,23 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC prend 1,56% à 26.428,75 points.

Le secteur des semi-conducteurs se distingue dans les premiers échanges, avec Intel INTC.O grimpant de 8,6% après que le président américain Donald Trump a déclaré jeudi qu'Apple avait accepté de collaborer avec le fabricant de puces pour concevoir et fabriquer ses produits aux Etats-Unis.

D'autres fabricants de puces de premier plan, comme Micron Technology <MICRON MU.O> (+6,6%) ou Broadcom AVGO.O (+4,45%) grimpent également dans les premiers échanges.

Les trois principaux indices regagnent ainsi du terrain après une séance dans le rouge la veille, les annonces de la Fed ayant fait grimper les rendements obligataires et freiné l'intérêt pour les actions.

Si le maintien des taux par la banque centrale américaine n'a pas été une surprise, le fait que neuf membres du comité prévoient une hausse des coûts d'emprunt d'ici fin 2026 a été interprété comme un revirement "hawkish" dans un contexte de craintes inflationnistes liées à la guerre au Moyen-Orient.

Il reste à voir dans quelle mesure l'accord signé mercredi à Versailles entre les États-Unis et l'Iran pour mettre fin à la guerre influencera les projets de la banque centrale, et surtout si l'inflation, qui dépasse l'objectif de l'institution, pourra être maîtrisée rapidement grâce à la baisse actuelle du prix du pétrole.

"Kevin Warsh semble avant tout concentré sur le retour de l'inflation vers l'objectif de 2% de la Fed. Ce processus devrait prendre du temps en raison de la persistance des tensions sur les prix des services, mais nous anticipons des progrès graduels dans la bonne direction", écrit Jon Butcher, économiste chez Aberdeen.

Une hausse des taux ne se justifierait pas, sauf en cas de reprise du conflit au Moyen-Orient entraînant une nouvelle envolée des prix du pétrole, ajoute-t-il.

Les marchés tablent toutefois sur une probabilité de 50% qu'une hausse des taux de 25 points de base ait lieu en septembre, contre une estimation de 27% avant l'annonce de la Fed.

Sur le reste des valeurs, le cabinet de conseil Accenture

ACN.N recule plus de 15% après avoir abaissé la fourchette haute de sa prévision de croissance annuelle du chiffre d'affaires, les entreprises limitant leurs dépenses consacrées aux projets de conseil informatique non essentiels face à une conjoncture économique incertaine.

Ses concurrents Infosys INFY.N et Cognizant CTSH.O perdent environ 7% chacun dans son sillage, tandis qu'IBM IBM cède 5,2%.

La chaîne de supermarchés américaine Kroger KR.N , qui a maintenu jeudi ses prévisions annuelles inchangées dans un contexte de pressions inflationnistes qui pèse sur les dépenses des consommateurs, plonge de 5%

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur nL8N42Q0IT

(Rédigé par Diana Mandiá)

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NYSE Nasdaq

Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O

25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O

Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O

Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O

Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1

Statistiques du marché...................... US/STATS1

Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR

Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1

Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY

Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX

Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR

Valeurs ex-dividende........................... XDIV

Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS |1|