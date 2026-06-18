(Actualisé avec contrats à terme, cours en avant-Bourse, précisions sur le secteur des semi-conducteurs, Rumble, Smith&Wesson)

Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,57% pour le Dow Jones .DJI , de 0,97% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 1,63% pour le Nasdaq .IXIC :

* APPLE AAPL.O , INTEL INTC.O - Le président américain Donald Trump a déclaré jeudi, dans un message publié sur Truth Social, qu'Apple avait accepté de collaborer avec Intel pour concevoir et fabriquer ses puces aux Etats-Unis. L'action Intel grimpe de 9,3% en avant-Bourse.

Par ailleurs, Apple prévoit d'augmenter les prix de ses produits afin de compenser la hausse des coûts des puces de mémoire et de stockage, a déclaré son directeur général Tim Cook au Wall Street Journal lors d'une interview.

D'autres fabricants de puces de premier plan sont également attendus dans le vert. NVIDIA NVDA.O avance de 1% en avant-Bourse, tandis que MICRON MU.O et MARVELL TECHNOLOGY

MRVL.O avancent de 4% chacun.

AMD AMD.O prend 2,8% et BROADCOM AVGO.O 2,6%.

* ALPHABET GOOGL.O - Waymo, filiale d'Alphabet, procède au rappel de 3.871 robotaxis aux Etats-Unis après avoir identifié un problème logiciel susceptible d'amener les véhicules à pénétrer dans une zone de chantier fermée sur l'autoroute et à continuer de rouler à grande vitesse, annonce jeudi la NHTSA, l'autorité américaine de la sécurité routière.

* META META.O - Une cadre du groupe, Emily Dalton Smith, chargée de superviser un volet essentiel de la restructuration du géant des réseaux sociaux autour des agents IA, a décidé de quitter l'entreprise, montre une note interne consultée mercredi par Reuters.

* STEEL DYNAMICS STLD.O recule de 3,8% en avant-Bourse. Le sidérurgiste américain prévoit un bénéfice par action compris entre 3,51 et 3,55 dollars pour le deuxième trimestre. Ce résultat inclut une perte de 16 millions de dollars liée à des dépréciations d'actifs résultant du transfert d'un centre de production de brames d'aluminium recyclé, initialement prévu en Arizona, vers Columbus, dans le Mississippi.

* RUMBLE RUM.O , qui héberge la plateforme Truth Social du président américain Donald Trump, bondit de 16,2% en avant-Bourse après avoir changé de nom pour devenir RUM Group et finalisé l'acquisition de Northern Data, une société allemande spécialisée dans l'IA dans le cloud.

* SMITH & WESSON SWBI.O grimpe de 16,6% en avant-Bourse après avoir fait état d'une hausse de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre.

(Rédigé par Claude Chendjou et Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)

|1|Pour l'agenda des résultats, double-cliquer sur RESF/US Pour les changements de recommandations, cliquer sur RCH/US |1|