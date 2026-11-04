États-Unis: L'activité du secteur des services ralentit légèrement en octobre, l'inflation reste élevée

Un serveur sert un steak au Peter Luger Steak House, à Brooklyn, New York

La croissance du secteur ‌des services aux États-Unis a légèrement ralenti en octobre en raison ​de la modération des nouvelles commandes, tandis que les chaînes d'approvisionnement restent sous pression et les prix des intrants se maintiennent à des ​niveaux élevés.

L'indice PMI des services, publié mercredi par l'Institute for Supply Management, a légèrement reculé ​à 54,5 le mois dernier, contre 54,9 ⁠en septembre.

Un indice supérieur à 50 indique une croissance du ‌secteur, qui représente plus des deux tiers de l'activité économique américaine.

L'indice suggère que l'économie américaine a entamé le quatrième ​trimestre sur des bases ‌solides, même si les économistes anticipent un ralentissement ⁠de l'activité, les dépenses de consommation devant se replier après deux trimestres consécutifs de forte croissance.

Ce ralentissement est notamment dû à une inflation élevée ⁠qui érode le ‌pouvoir d'achat : le revenu disponible des ménages, corrigé de ⁠l'inflation et des impôts, a diminué en septembre, tandis que le ‌taux d'épargne s'établit à son plus bas niveau en ⁠quatre ans, à 3,8% .

L'indicateur des nouvelles commandes reçues par ⁠les entreprises a quant ‌à lui diminué à 55,9 le mois dernier, contre 59,8 en ​septembre, et les performances de livraison ‌des fournisseurs se sont encore dégradées dans un contexte de guerre au Moyen-Orient et de ​droits de douane sur les importations.

L'indice des délais de livraison des fournisseurs a ainsi bondi à 56,7, contre 53,2 en septembre, ⁠un chiffre supérieur à 50 indiquant un ralentissement des livraisons.

L'indice des prix payés par les entreprises pour leurs intrants a quant à lui légèrement baissé le mois dernier, à 73,0, un niveau toujours très élevé, contre 74,0 en septembre.

(Reportage Lucia Mutikani; version française Diana Mandia, édité ​par Benoit Van Overstraeten)