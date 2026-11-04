États-Unis: L'activité du secteur des services ralentit légèrement en octobre, l'inflation reste élevée

Un serveur sert un steak au Peter Luger Steak House, à Brooklyn, New York
La croissance du secteur des services aux États-Unis a légèrement ralenti en octobre en raison de la modération des nouvelles commandes, tandis que les chaînes d'approvisionnement restent sous pression et les prix des intrants se maintiennent à des niveaux élevés.
L'indice PMI des services, publié mercredi par l'Institute for Supply Management, a légèrement reculé à 54,5 le mois dernier, contre 54,9 en septembre.
Un indice supérieur à 50 indique une croissance du secteur, qui représente plus des deux tiers de l'activité économique américaine.
L'indice suggère que l'économie américaine a entamé le quatrième trimestre sur des bases solides, même si les économistes anticipent un ralentissement de l'activité, les dépenses de consommation devant se replier après deux trimestres consécutifs de forte croissance.
Ce ralentissement est notamment dû à une inflation élevée qui érode le pouvoir d'achat : le revenu disponible des ménages, corrigé de l'inflation et des impôts, a diminué en septembre, tandis que le taux d'épargne s'établit à son plus bas niveau en quatre ans, à 3,8% .
L'indicateur des nouvelles commandes reçues par les entreprises a quant à lui diminué à 55,9 le mois dernier, contre 59,8 en septembre, et les performances de livraison des fournisseurs se sont encore dégradées dans un contexte de guerre au Moyen-Orient et de droits de douane sur les importations.
L'indice des délais de livraison des fournisseurs a ainsi bondi à 56,7, contre 53,2 en septembre, un chiffre supérieur à 50 indiquant un ralentissement des livraisons.
L'indice des prix payés par les entreprises pour leurs intrants a quant à lui légèrement baissé le mois dernier, à 73,0, un niveau toujours très élevé, contre 74,0 en septembre.
(Reportage Lucia Mutikani; version française Diana Mandia, édité par Benoit Van Overstraeten)
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