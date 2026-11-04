Wall Street ouvre en nette hausse après la victoire démocrate aux "midterms"

La Bourse de New York a ouvert en forte hausse mercredi, au lendemain de la victoire écrasante des démocrates aux élections de mi-mandat, qui selon les analystes ne devrait toutefois pas se traduire par des changements politiques radicaux en raison du droit de veto du président Donald Trump.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI gagne 997,76 points, soit 1,93%, à 52.784,48 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, progresse de 1,14% à 7.655,43 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC prend 1,07% à 25.643,36 points.

Le Parti démocrate a pris mardi le contrôle des deux chambres du Congrès des Etats-Unis, un camouflet sévère au locataire de la Maison blanche, qui devrait voir sa marge de manoeuvre se réduire considérablement lors des deux dernières années de son second mandat.

Cependant, Donald Trump conservera la possibilité d'exercer son droit de veto face au Congrès, et les divisions pourraient bloquer des projets législatifs de grande envergure, ce qui semble avoir allégé la pression sur les actions des grandes entreprises technologiques américaines, qui craignaient un cadre réglementaire plus strict, notamment autour de l'IA.

"Avec un Congrès démocrate face à une Maison blanche républicaine, les États-Unis devraient entrer dans une période de blocage institutionnel et de ralentissement de l'action législative, favorisant dans une certaine mesure le statu quo. C'est une configuration à laquelle les marchés sont habitués et dont ils peuvent s'accommoder", souligne Raphaël Thuin, responsable des stratégies de marchés de capitaux chez Tikehau Capital.

Les actions des "hyperscalers" tels que Microsoft MSFT.O , Meta META.O ou Alphabet GOOGL.O sont toutes dans le vert dans les premiers échanges et le secteur des fabricants de semi-conducteurs est soutenu en outre par les prévisions encourageantes publiées par AMD AMD.O (+4,57%).

Les craintes liées à un durcissement de la réglementation en matière d'IA pèsent toutefois sur les actions des opérateurs de centres de données, Iren IREN.O , Core Scientific CORZ.O abandonnant 4,7% et 7,7% respectivement.

Tesla TSLA.O et SpaceX SPCX.O , deux géants de la cote dirigés tous deux par Elon Musk, soutien du président américain, reculent de 3,9% et 1,9%.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur nL5N46L1BM

(Rédigé par Diana Mandiá)

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NYSE Nasdaq

Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O

25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O

Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O

Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O

Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1

Statistiques du marché...................... US/STATS1

Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR

Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1

Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY

Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX

Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR

Valeurs ex-dividende........................... XDIV

Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS |1|