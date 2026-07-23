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Wall Street ouvre en nette baisse, la tech et l'inflation inquiètent
information fournie par Reuters 23/07/2026 à 15:43
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La Bourse de New York a ouvert en nette baisse jeudi, les inquiétudes liées aux dépenses massives dans le domaine de l'IA refaisant surface après la publication des prévisions d'Alphabet et Tesla, tandis qu'une nouvelle flambée des cours du pétrole plombe le moral des investisseurs.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI perd 1,15% points à 51.615,73 points et le Standard & Poor's 500

.SPX , plus large, recule de 1,14% à 7.413,82 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC cède 1,75%, soit 449,63 points, à 25.241,28 points.

Alphabet GOOGL.O , la maison mère de Google, a dépassé mercredi les estimations concernant la croissance du chiffre d'affaires de sa division "cloud", mais l'augmentation de 15 milliards de dollars des prévisions d'investissements pour 2026 pénalise l'action, qui recule de près de 6% dans les premiers échanges jeudi.

Tesla TSLA.O , qui a manqué les prévisions de bénéfice trimestriel et, pour la première fois depuis plus de deux ans, a enregistré un flux de trésorerie disponible négatif, alors que le constructeur de véhicules électriques accélère ses investissements dans l'IA et la robotique, abandonne plus de 10%.

Les plans d'investissement des géants de la technologie inquiètent les investisseurs, qui se demandent si les sommes colossales investies dans l'IA se traduiront par des rendements significatifs.

La flambée des prix du pétrole liée à la situation au Moyen-Orient affecte également la confiance et alimente les craintes inflationnistes à l'approche de la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed) la semaine prochaine.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur nL8N43P0UF

(Rédigé par Diana Mandiá)

|1|========================================================

NYSE Nasdaq

Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O

25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O

Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O

Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O

Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1

Statistiques du marché...................... US/STATS1

Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR

Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1

Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY

Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX

Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR

Valeurs ex-dividende........................... XDIV

Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS |1|

Véhicules électriques

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DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
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S&P 500 INDEX
7 411,98 Pts CBOE +0,05%
TESLA
313,0300 USD NASDAQ -2,08%
USA BENCHMARK 10A
4,754 Rates +0,47%
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