GameStop gagne du terrain après l'augmentation de la participation de son directeur général Cohen

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 janvier - ** Les actions de GameStop GME.N ont augmenté de 3 % à 21,73 $, un plus haut de deux semaines, mercredi après que le directeur général Ryan Cohen ait augmenté sa participation dans le distributeur de jeux vidéo et d'objets de collection ** Cohen a acheté mardi 500 000 actions en plusieurs transactions à un prix moyen pondéré d'environ 21,12 $ pour une valeur totale d'environ 10,6 millions de dollars, selon un dépôt réglementaire

** Avec une propriété directe d'environ 37,8 millions d'actions, soit 8,45% du total des actions GME en circulation, Cohen est le deuxième plus grand détenteur, juste derrière Vanguard ** La société en difficulté basée à Grapevine, au Texas, a dévoilé au début du mois un plan de rémunération basé sur la performance pour Cohen, d'une valeur d'environ 35 milliards de dollars

** Le plan de Cohen, s'il est approuvé, lui accorderait des options pour acheter plus de 171,5 millions d'actions GME à 20,66 $/sh

** Même avec l'évolution de la séance, les actions GME ont perdu plus de 20 % au cours de l'année écoulée