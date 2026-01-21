Lisa Cook, l'économiste afro-américaine au coeur d'une bataille judiciaire déclenchée par Trump

Lisa Cook, un des sept membres du Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale américaine, lors d'une conférence à Washington, le 20 novembre 2025 ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / CHIP SOMODEVILLA )

L'économiste Lisa Cook, que Donald Trump veut éjecter de la banque centrale des Etats-Unis, est la seule femme noire à avoir accédé au sommet de l'institution monétaire. En dépit, déjà, de l'hostilité du camp républicain.

La Cour suprême des Etats-Unis se penche mercredi sur le cas de cette sexagénaire devenue gouverneure de la Réserve fédérale (Fed) en 2022 sur proposition de l'ex-président démocrate Joe Biden, et que son successeur pense avoir le pouvoir de licencier d'un simple message sur son réseau Truth Social.

S'il arrive à ses fins, cela représenterait une première pour la banque centrale plus que centenaire, dont les taux d'intérêt guident les coûts d'emprunt.

Son indépendance est vue comme un facteur de stabilité des marchés financiers mondiaux. Et le dossier Lisa Cook comme un test des digues légales protégeant l'institution vis-à-vis du pouvoir exécutif.

Donald Trump, qui veut remodeler la gouvernance de l'organisation et des taux plus bas, estime depuis fin août qu'il a un "motif valable" pour révoquer Mme Cook, dont le mandat court jusqu'en janvier 2038.

Il accuse la responsable d'avoir été malhonnête lors de demandes de prêts immobiliers personnels, en présentant, dans un court laps de temps, deux logements distincts comme des résidences principales.

Lisa Cook a exclu toute malversation et immédiatement porté l'affaire devant la justice pour rester en place.

La gouverneure a fait peu d'apparences publiques depuis le début de l'affaire. Début novembre, elle avait affirmé que son mandat à la Réserve fédérale représentait "l'honneur de (s)a vie" et qu'elle continuerait à l'occuper "au service du peuple américain".

- Les discriminations au coeur de son travail -

Mme Cook avait essuyé un tir de barrage du parti républicain dès que Joe Biden avait proposé son nom pour entrer au conseil des gouverneurs de la banque centrale des Etats-Unis et donc contribuer à définir la politique monétaire de la première économie mondie.

Ses opposants avaient remis en question ses compétences. Pour ses soutiens, un tel débat n'aurait pas eu lieu si elle avait eu une autre couleur de peau.

Les sénateurs républicains avaient voté contre sa nomination, obtenue à une très courte majorité.

Lisa Cook était ainsi devenue la première femme noire - et pour l'heure la seule - gouverneure de la Fed.

Docteure en économie, Mme Cook avait fait partie des conseillers économiques de la Maison Blanche à l'époque de Barack Obama, mais aussi dans l'équipe de transition de Joe Biden.

Elle a consacré une grande partie de ses recherches académiques aux cicatrices économiques, jusque-là non mesurées, des discriminations.

Elle a ainsi montré que ces discriminations avaient ralenti l'ensemble de la société, pas seulement les victimes directes de l'injustice.

Celle qui parle cinq langues, dont le français et le russe, a aussi travaillé sur le redressement du Rwanda après le génocide de 1994.

"Mes convictions ont été façonnées par mon enfance à Milledgeville, en Géorgie" (sud-est des Etats-Unis), avait raconté Mme Cook lors de son audition devant les sénateurs en 2022.

"Les deux côtés de ma famille faisaient la promotion d'un changement non violent aux côtés d'un ami de la famille, le révérend Martin Luther King", avait-elle décrit.

Elle "a été l'un des premiers enfants noirs à intégrer son école publique, et a passé sa vie à briser les barrières raciales et de genre", avait alors salué le sénateur de Géorgie Raphael Warnock.

Fille d'un aumônier baptiste et d'une professeure en école d'infirmiers, elle porte d'ailleurs sous l'œil droit la cicatrice physique du racisme, après avoir été attaquée, enfant, alors qu'elle fréquentait une école auparavant réservée aux élèves blancs.