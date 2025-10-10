 Aller au contenu principal
CAC 40
7 968,33
-0,91%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Wall Street ouvre en légère hausse avant la publication de nouvelles données
Reuters 10/10/2025 à 15:45

La Bourse de New York a ouvert en légère hausse vendredi, en attendant la publication de données sur la confiance des ménages pour obtenir de nouveaux indices sur l'économie américaine, et alors que les paris sur l'assouplissement des taux d'intérêt aux Etats-Unis se maintiennent.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI gagne 113,29 points, soit 0,24%, à 46.471,71 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, progresse de 0,13% à 6.744,06 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC prend 0,10%, soit 22,99 points, à 23.047,62 points.

Les investisseurs se montrent prudemment optimistes ce vendredi à l'ouverture d'une séance dont le seul catalyseur macroéconomique sera l'indice de confiance des ménages de l'Université du Michigan, qui sera publié à 14h00 GMT et qui, en l'absence de données officielles en raison de la fermeture du gouvernement, sera probablement plus suivi que d'habitude.

Le S&P 500 et le Nasdaq ont par ailleurs touché des niveaux records plus tôt cette semaine, portés par les anticipations d'une nouvelle baisse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine (Fed) et par l'engouement autour de l'intelligence artificielle.

La saison des résultats du troisième trimestre, qui débute la semaine prochaine, pourrait toutefois inciter à une certaine prudence et constituera probablement un test crucial pour les marchés à un moment où des craintes émergent quant à la possibilité d'une bulle boursière.

Certains analystes estiment, en revanche, que le marché haussier, qui dure depuis près de trois ans, a encore un bel avenir devant lui, surtout si la Fed continue à baisser les taux d'intérêt, ce que la plupart anticipent alors qu'une série de données récentes laissent entrevoir un affaiblissement du marché du travail et que les licenciements liés à l'impasse budgétaire risquent d'aggraver la tension.

Le gouverneur de la Fed Christopher Waller a par ailleurs déclaré vendredi que les données du secteur privé justifiaient de nouvelles baisses des taux, tout en précisant que la banque centrale ne devait agir que par paliers "prudents" d'un quart de point de pourcentage, à mesure qu'elle évalue la santé de l'économie.

Aux valeurs, Applied Digital APLD.O avance de plus de 24% après avoir publié jeudi un chiffre d'affaires supérieur aux estimations, aidé par la demande croissante pour ses services de centres de données, alors que les applications d'IA générative sont en pleine expansion.

Levi Strauss LEVI.N , qui a relevé jeudi sa prévision de bénéfice pour l'ensemble de l'année mais manqué les estimations des analystes, abandonne en revanche 10,5%.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur nL5N3VR0F8

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)

Valeurs associées

APPLIED DIGITAL
36,0373 USD NASDAQ +23,04%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
46 528,38 Pts Index Ex +0,37%
LEVI STRAUSS RG-A
21,730 USD NYSE -11,41%
NASDAQ Composite
23 088,78 Pts Index Ex +0,28%
S&P 500 INDEX
6 752,20 Pts CBOE +0,25%
USA BENCHMARK 10A
4,149 Rates -0,21%


