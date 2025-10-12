Netanyahu proclame la victoire à quelques heures du retour prévu des otages de Gaza

Des femmes brandissent des pancartes lors d’un rassemblement sur la place des Otages à Tel-Aviv, en Israël, avant la libération prévue de dizaines d'otages retenus dans la bande de Gaza, le 11 octobre 2025 ( AFP / Jack GUEZ )

Israël a remporté d'"immenses victoires" en deux ans de guerre contre le Hamas, a proclamé dimanche soir le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu alors que le mouvement islamiste palestinien s'apprête à libérer les otages retenus à Gaza, à quelques heures d'un "sommet pour la paix" en Égypte.

Première étape du plan présenté par Donald Trump pour faire taire les armes, le retour en Israël des 48 otages, vivants ou morts, doit s'accompagner de la libération par Israël de 250 détenus pour des "raisons de sécurité"-- dont de nombreux condamnés pour des attentats meurtriers anti-israéliens, et de 1.700 Palestiniens arrêtés dans la bande de Gaza depuis octobre 2023.

Le retour en Israël des otages va marquer un "événement historique" mêlant "tristesse" et "joie", a déclaré M. Netanyahu deux jours après l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu dans la bande de Gaza où la guerre avait été déclenchée par l'attaque sans précédent du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023.

Leur arrivée est prévue "tôt lundi matin", selon Shosh Bedrosian, porte-parole de M. Netanyahu, et le gouvernement s'attend à ce que les "20 otages vivants soient libérés ensemble [et remis tous] en même temps à la Croix-Rouge et transportés dans six à huit véhicules".

Donald Trump est attendu dans la matinée en Israël pour quelques heures, dans sa première visite depuis son retour à la Maison Blanche.

Selon des sources proches des négociations, le Hamas a "terminé les préparatifs" en vue de la libération des otages vivants, mais il continue d'exiger en échange que soient relâchés des chefs palestiniens.

Un employé municipal installe un panneau à Charm el-Cheikh, dans l'est de l'Egypte, qui se prépare à accueillir un "sommet pour la paix" à Gaza parrainé par les Etats-Unis, le 12 octobre 2025 ( AFP / Khaled DESOUKI )

Israël a de son côté prévenu que les détenus palestiniens ne seraient libérés qu'après confirmation que tous les otages ont été rendus. La quasi-totalité avait été enlevée lors de l'attaque du 7-Octobre.

- Les hôpitaux mobilisés -

Plusieurs hôpitaux israéliens se préparent à accueillir des otages, tandis que l'administration pénitentiaire a indiqué avoir transféré des prisonniers palestiniens dans deux prisons spécifiques en vue de leur libération.

Donald Trump est attendu en Israël lundi à 06h20 GMT. Après un échange avec M. Netanyahu, il s'exprimera devant le Parlement et rencontrera des proches d'otages.

Direction ensuite Charm el-Cheikh, en Egypte, à 10h00 GMT, pour y co-présider avec son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sissi un "sommet pour la paix" à Gaza, en présence de dirigeants de plus de 20 pays et du secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres.

La gouvernance de la bande de Gaza, ravagée par deux ans de guerre, en sera l'un des enjeux.

Les pays médiateurs de l'accord de cessez-le-feu à Gaza doivent signer lundi un document garantissant son application, selon une source diplomatique. "Les signataires en seront les garants: les Etats-Unis, l'Egypte, le Qatar et probablement la Turquie", a précisé cette source sous couvert d'anonymat.

Aucun responsable israélien ne sera présent au sommet, pas plus que le Hamas. L'Iran, soutien de longue date de ce dernier, a indiqué avoir reçu une invitation pour le sommet sans toutefois préciser s'il y participerait.

Parallèlement au retrait progressif déjà amorcé de l'armée israélienne qui garde le contrôle de 53% du territoire de la bande de Gaza, le plan américain prévoit dans une phase ultérieure que le Hamas soit exclu de la future gouvernance de la bande de Gaza où il a pris le pouvoir en 2007, et que son arsenal soit détruit.

Selon le plan américain, le gouvernement serait confié à "un comité palestinien technocratique et apolitique" placé "sous la supervision et le contrôle d'un nouvel organe international de transition" dirigé par M. Trump.

- Des camions en attente -

Des Palestiniens marchent au milieu de bâtiments détruits dans la ville de Gaza, le 12 octobre 2025, au troisième jour d'un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas palestinien ( AFP / Bashar TALEB )

Sur le terrain à Gaza, des journalistes de l'AFP ont vu dimanche des Gazaouis se rendre sur les marchés où le prix des denrées a baissé, le cessez-le-feu promettant un assouplissement du blocus imposé par Israël.

Des camions chargés d'aide sont entrés par le point de passage de Kerem Shalom, dans le sud d'Israël, tandis que des camions attendaient depuis le petit matin à Rafah, le point de passage voisin, sur la frontière entre Gaza et l'Egypte.

Certains chargements auraient déjà été pillés, selon plusieurs témoignages d'habitants.

"Nous ne voulons pas vivre dans une jungle, nous exigeons que l'aide soit sécurisée et distribuée avec respect pour les gens," a déclaré à l'AFP Mohammed Za'rab, un jeune homme devant des cartons au sol, le long d'une route empruntée par les camions.

Un membre des forces de sécurité intérieure loyales au groupe palestinien Hamas salue de s enfants dans le camp de réfugiés de Nousseirat, dans le centre de la bande de Gaza, le 12 octobre 2025 ( AFP / Eyad BABA )

Des policiers municipaux se sont déployés dans le camp de Nousseirat, dans le centre du territoire, a constaté un photographe de l'AFP, entre les monticules de décombres et de déchets, tandis que des centaines de milliers de déplacés ont regagné le nord du territoire, pour retrouver souvent leur maison en ruines.

Le plan de Donald Trump prévoit une augmentation significative de l'aide humanitaire dès l'arrêt des combats, mais des responsables humanitaires ont déclaré à l'AFP ne pas voir de changements.

Amjad Shawa, le directeur du réseau des ONG palestiniennes PNGO, estime qu'il manque encore beaucoup de "détails" pour que soit mis en oeuvre cet aspect du plan.