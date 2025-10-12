Zelensky réclame à ses alliés des systèmes de défense antiaériens

Un pilote de drone ukrainien à l'entraînement, dans l'est de l'Ukraine, le 9 octobre 2025 ( AFP / Ed JONES )

Volodymyr Zelensky a exhorté dimanche ses alliés à fournir davantage de systèmes de défense antiaérienne, avertissant que la Russie "profitait" d'une attention détournée de l'Ukraine pour intensifier ses frappes.

Le dirigeant ukrainien a échangé deux fois en deux jours avec son homologue américain Donald Trump et dimanche avec le président français Emmanuel Macron, cherchant à maintenir la pression alors que les négociations pour la paix semblent au point mort.

"La Russie profite de la situation actuelle - du fait que le Moyen-Orient et les problèmes intérieurs dans chaque pays attirent une attention maximale. Les frappes russes sont devenues encore plus ignobles", a-t-il mis en garde.

L'hypothèse d'une livraison de missiles de longue portée américains Tomahawk a été évoquée récemment par des responsables américains, suscitant l'ire de Moscou.

Le dirigeant ukrainien n'a pas précisé dimanche s'il avait réclamé ces missiles, indiquant simplement: "Nous voyons et entendons que la Russie a peur que les Américains puissent nous donner des Tomahawk, ce qui est un signal qu'une telle pression peut fonctionner pour la paix".

"Nous avons couvert tous les aspects de la situation: défense de notre pays, renforcement de nos capacités – en défense antiaérienne, résistance et capacités de longue portée", a-t-il rapporté sur X après son deuxième échange téléphonique dimanche avec Donald Trump.

Un peu plus tôt, il avait indiqué avoir informé le président français des besoins prioritaires de l'Ukraine: "en premier lieu des systèmes de défense antiaérienne et des missiles".

Il a dit vouloir "avant tout" obtenir des batteries antiaériennes américaines Patriot.

- "Préoccupation extrême" -

Un immeuble touché par une attaque de drones russes dans la capitale ukrainienne Kiev, le 10 octobre 2025 ( AFP / Genya SAVILOV )

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a mis en garde dimanche contre "un moment véritablement dramatique en termes de montée des tensions de toutes parts".

"La question des Tomahawk est une préoccupation extrême pour nous", a-t-il souligné.

Ces armes "peuvent être non nucléaires ou nucléaires (...) Imaginez juste, un missile à longue portée décolle, et nous savons qu'il pourrait être équipé d'une tête nucléaire. Que doit penser la Fédération de Russie?", a-t-il interrogé à la télévision d'Etat.

Début octobre, Vladimir Poutine avait averti que l'envoi à Kiev de ces armements provoquerait "une nouvelle escalade" entre Moscou et Washington car "utiliser des Tomahawk est impossible sans la participation directe de militaires américains".

La Russie assure néanmoins que la fourniture de Tomahawk ne changera rien à la situation sur le front, où ses forces progressent lentement dans l'est de l'Ukraine depuis le début de son invasion en février 2022, au prix de grandes pertes.

L'appel de Volodymyr Zelensky à ses alliés intervient dans un contexte où la Russie a intensifié ses attaques nocturnes de drones et missiles sur l'Ukraine, en ciblant particulièrement le système énergétique du pays à l'approche de l'hiver.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky écoutant un appel téléphonique avec le président américain Donald Trump alors qu'il est assis dans son bureau à Kiev le 11 octobre 2025 - ( UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / Handout )

Selon M. Zelensky, au cours de la semaine passée, "plus de 3.100 drones, 92 missiles et quelque 1.360 bombes planantes ont été utilisés contre l'Ukraine".

Vendredi, l'un des plus importants pilonnages russes du système énergétique ukrainien a plongé dans le noir une grande partie de la capitale Kiev et neuf autres régions. Samedi, plusieurs parties de la région d'Odessa (sud) ont été privées d'électricité.

Depuis son retour au pouvoir en janvier, le président américain cherche à mettre fin rapidement au pire conflit en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale.

Ses efforts de médiation ont culminé avec un sommet avec son homologue russe le 15 août en Alaska, puis trois jours plus tard la réception à la Maison Blanche de Volodymyr Zelensky et des alliés européens de l'Ukraine.

Mais les positions des deux camps semblent toujours irréconciliables et les discussions, dans l'impasse.