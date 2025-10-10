(Actualisé avec contrats à terme, cours en avant-Bourse, Qualcomm, Venture Global, Chevron, Intel)

Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,09% pour le Dow Jones .DJI et de 0,08% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et le Nasdaq.

* APPLIED DIGITAL APLD.O a publié jeudi un chiffre d'affaires supérieur aux estimations des analystes, aidé par la demande croissante pour ses services de centres de données, alors que les applications d'IA générative sont en pleine expansion. L'action prend 24% en avant-Bourse.

* NVIDIA NVDA.O - La Chine a renforcé l'application de ses restrictions à l'importation de puces, dans le but de réduire la dépendance des entreprises technologiques nationales à l'égard des produits américains, tels que les processeurs d'intelligence artificielle de Nvidia, rapporte vendredi le Financial Times.

* QUALCOMM QCOM.O - La Chine a ouvert une enquête anticoncurrentielle concernant l'acquisition par le fabricant américain de semi-conducteurs de la société israélienne Autotalks, a annoncé vendredi l'autorité chinoise de régulation des marchés. L'action du groupe recule de 2,8% en avant-Bourse.

* ALPHABET GOOGL.O - La Grande-Bretagne a attribué vendredi à Google le "statut de marché stratégique" dans le domaine de la recherche en ligne, Londres déployant ainsi pour la première fois de nouveaux pouvoirs pour lutter contre la domination des géants technologiques.

* LEVI STRAUSS LEVI.N a relevé jeudi sa prévision de bénéfice pour l'ensemble de l'année, tout en manquant les estimations des analystes, en raison des coûts liés aux droits de douane américains. L'action perd 7% en avant-Bourse.

* VENTURE GLOBAL VG.N recule de 17% en avant-Bourse après que le groupe britannique BP BP.L a remporté son arbitrage contre le fournisseur américain pour non-respect d'un contrat d'approvisionnement à long terme en gaz naturel liquéfié (GNL) qui devait débuter fin 2022.

* ASSUREURS SANTÉ - Le gouvernement américain a annoncé jeudi les notes de qualité attribuées aux régimes d'assurance maladie et de mutuelles du programme Medicare pour 2026, qui permettent de déterminer les primes versées par le gouvernement aux assureurs santé.

* CHEVRON CVX.N - J.P. Morgan a abaissé ses estimations concernant les résultats du groupe pétrolier américain au troisième trimestre, et dit s'attendre à un bénéfice de 1,72 dollar par action, contre 1,85 dollar auparavant.

* FORD F.N revient sur un programme qui aurait permis aux concessionnaires d'offrir un crédit d'impôt de 7.500 dollars sur les contrats de location de véhicules électriques après l'expiration de la subvention fédérale le 30 septembre dernier, a annoncé jeudi le groupe américain, faisant écho à une décision similar de GENERAL MOTORS GM.N la veille.

* INTEL INTC.O prend 1,7% en avant-Bourse après que TD Cowen a relevé son objectif de cours.

(Rédigé par Diana Mandia et Elizaveta Zhuravleva, édité par Kate Entringer)