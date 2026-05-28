Wall Street ouvre en léger repli après les frappes USA-Iran et les données sur l'inflation

La Bourse de New York a ouvert en léger repli jeudi, les investisseurs analysant les dernières données économiques sur l'inflation, tandis que le regain de tensions au Moyen-Orient à la suite de frappes entre Washington et Téhéran assombrit les perspectives jusqu'alors optimistes pour un accord de paix.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI perd 234,78 points, soit 0,46%, à 50.409,50 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, recule de 0,02% à 7.518,69 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC prend quant à lui 0,03%, soit 8,84 points, à 26.683,57 points.

Les marchés réagissent aux nouveaux échanges de frappes entre les États-Unis et l'Iran, ces derniers venant doucher les espoirs de la conclusion d'un accord en faveur du détroit d'Ormuz après plusieurs séances optimistes, les deux pays s'accusent mutuellement de violer le cessez-le-feu en vigueur depuis avril.

Téhéran a pris pour cible jeudi une base aérienne américaine jeudi tandis que Washington a lancé de nouvelles frappes dites "uniquement défensives" la nuit dernière.

Ces événements interviennent quelques heures après que le président américain Donald Trump a démenti une information selon laquelle il serait sur le point de conclure un accord de compromis avec l'Iran, contribuant également à une reprise à la hausse des cours du pétrole.

En plus de surveiller la situation au Moyen-Orient, les investisseurs digèrent la série d'indicateurs économiques publiés dans la journée.

Les données ont montré que l'inflation américaine avait augmenté en avril à son rythme le plus soutenu en trois ans, sous l'effet de la hausse des prix de l'énergie avec la guerre au Moyen-Orient.

"Je ne pense pas que ces données aient changé la donne. Les chiffres n'étaient pas aussi mauvais que prévu. Cela tempère quelque peu certaines anticipations de hausses de taux", a déclaré Angelo Kourkafas, stratège en chef des investissements mondiaux chez Edward Jones.

"L'attention restera largement focalisée sur les négociations avec l'Iran et les tendances en matière d'IA, et ce sont ces deux éléments qui (vont) dicter la tendance pour les actions", a-t-il ajouté.

Aux valeurs, 3M MMM.N recule de 2% après que le gouvernement australien a annoncé jeudi avoir engagé une action en justice contre le groupe industriel américain, accusé d'être responsable d'une contamination causée par une mousse anti-incendie contenant des PFAS, ou "polluants éternels".

Les titres des entreprises spécialisées dans les drones progressent à la suite bondissent à la suite d'une information presse du Wall Street Journal selon laquelle l'administration américaine était en pourparlers pour accorder un financement à certaines entreprises du secteur.

Unusual Machines UMAC.A bondit de 39%, tandis qu'Aerovironment AVAV.O et Kratos Defense & Security Solutions

KTOS.O grimpent respectivement de 8,6% et de 7,6%.

La plateforme d'analyse de données basée sur le cloud Snowflake SNOW.N s'envole de 33% après avoir relevé mercredi sa prévision de chiffre d'affaires annuel, signe d'une demande croissante pour les charges de travail basées sur l'IA et les migrations vers le cloud.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur nL8N4250LZ

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Benoît Van Overstraeten)